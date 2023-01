Un problème de AirDrop avec les fichiers Dropbox sur MacOS Ventura

À en croire plusieurs clients de l'application Dropbox sur les appareils Apple, il est parfois impossible de transférer des fichiers via AirDrop. Un problème qui serait apparu avec la nouvelle mise à jour sur Mac et plus précisément sur la dernière version de l'OS, MacOS Ventura.

Dropbox x AirDrop : un problème qui dure

De nombreux utilisateurs du service de stockage cloud bien connu, Dropbox, ont exprimé leur mécontentement face à un problème récent qui empêche AirDrop de fonctionner pour les fichiers Dropbox sur macOS Ventura.

Les itérations les plus récentes du programme macOS ont provoqué des problèmes pour les utilisateurs lorsqu'ils essaient de transférer et de recevoir des fichiers à l'aide d'AirDrop, selon les forums officiels de Dropbox.

L'un des utilisateurs a affirmé que certains fichiers avaient été définitivement détruits à la suite de l’utilisation d’AirDrop et de la suppression ultérieure du téléphone des vidéos sources. Un autre client affirme que le problème est dû à la récente relocalisation par Dropbox des principaux dossiers de disque locaux de l'utilisateur, y compris les documents, le bureau et les téléchargements.

D'autres assurent qu'après avoir désactivé la fonction de sauvegarde, Dropbox fonctionnait à nouveau correctement. Afin que l'entreprise puisse enquêter sur le bogue, un représentant a exhorté les utilisateurs du forum à fournir plus d'informations à ce sujet.



La prise en charge de Dropbox a été interrompue par une mise à jour de macOS l'année dernière à la suite des modifications du système interne d'Apple. Dropbox a finalement publié une version bêta de son logiciel Mac qui prend en charge macOS Monterey et les versions ultérieures.



Cependant, le grand public n'a pas encore reçu cette version. Heureusement, Dropbox informe maintenant les utilisateurs qu'une mise à niveau officielle avec une compatibilité totale pour macOS Monterey 12.5 et versions ultérieures sortira dans les mois à venir.

