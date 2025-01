macOS prend Docker pour un malware, voici comment résoudre le problème

Les utilisateurs Mac font actuellement face à une fausse alerte de sécurité concernant Docker, la populaire plateforme de conteneurisation. Depuis le 7 janvier 2025, de nombreux utilisateurs à travers le monde reçoivent un message d'erreur indiquant que Docker serait un malware, ce qui n'est évidemment pas le cas. Faisons le point sur cette situation et les solutions disponibles.

Une fausse alerte causée par un problème de signature

Le système de sécurité intégré de macOS, conçu pour protéger les utilisateurs contre les logiciels malveillants, affiche actuellement un message d'erreur lors du démarrage de Docker : "Malware Blocked. 'com.docker.socket' was not opened because it contains malware". De nombreux utilisateurs s'en plaignent sur les forums de Docker, Reddit et Github. L'équipe Docker a rapidement confirmé qu'il s'agissait d'une fausse alerte, causée par un problème de signature de code incorrecte sur certains fichiers des installations existantes.



Cette situation rappelle d'autres incidents similaires survenus par le passé sur macOS, notamment avec certaines applications professionnelles largement utilisées. Le système de sécurité d'Apple, bien que parfois trop zélé, joue un rôle crucial dans la protection des utilisateurs Mac.

Les solutions officielles proposées

Docker a rapidement réagi en proposant plusieurs solutions pour résoudre ce problème dans un billet de blog :

La mise à jour vers Docker Desktop 4.37.2, qui inclut un correctif permanent

L'installation de correctifs spécifiques pour les versions 4.32 à 4.36

Un script dédié pour les administrateurs IT gérant plusieurs postes

Une procédure de réinstallation complète pour les utilisateurs ayant installé Docker via Homebrew

Pour les utilisateurs d'anciennes versions (4.28 et antérieures), aucune action n'est nécessaire car ces versions ne sont pas affectées par le problème.



Impact sur l'écosystème Apple

Cette situation met en lumière la complexité de l'écosystème de développement sur macOS. De nombreux développeurs utilisant des Mac pour le développement iOS et macOS s'appuient quotidiennement sur Docker pour leur workflow. Les équipes de développement d'applications pour l'App Store sont particulièrement concernées, Docker étant devenu un outil essentiel dans le processus de développement moderne.



Il est intéressant de noter que cette situation intervient alors qu'Apple continue de renforcer ses mesures de sécurité sur macOS, notamment avec l'introduction des puces Apple Silicon. La transition vers cette nouvelle architecture a d'ailleurs nécessité une adaptation importante de Docker, qui fonctionne désormais parfaitement sur les Mac Apple Silicon bien que la compatibilité ait mis beaucoup de temps à arriver.

Selon Docker, une page de statut dédiée permet de suivre l'évolution de la situation, qui montre actuellement une "perturbation partielle du service" sur les machines clientes. L'entreprise continue d'évaluer l'efficacité des correctifs déployés et recommande aux utilisateurs de mettre à jour leur installation dès que possible.