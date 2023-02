Réduire la consommation d'énergie sur Google Chrome : deux modes disponibles sur macOS

L'autonomie des MacBook est aujourd'hui nettement meilleure que les modèles commercialisés il y a des années en arrière. Cependant, il est agréable d'optimiser toujours plus son autonomie quotidienne et cela passe inévitablement par la coopération des développeurs qui se doivent d'apporter des applications moins énergivores !

Google Chrome lance deux modes pour réduire la consommation

En décembre 2022, Google avait annoncé son intention de lancer deux modes de consommation minimale pour son navigateur internet Chrome. Cette nouveauté est dédiée aux ordinateurs sous ChromeOS, macOS et Windows, elle vise à prolonger le plus possible votre navigation sur internet avant l'épuisement de la batterie de votre ordinateur portable.



Pour cela, les équipes de Google avaient présenté deux modes d'économie d'énergie :

Le premier a pour objectif de restreindre d'une manière autonome et intelligente les tâches de fond qui participent au surmenage de votre batterie. Ce mode s'active automatiquement dès que Chrome détecte que votre ordinateur arrive à 20% de batterie. Le deuxième mode est un économiseur de mémoire, il a pour but de libérer la mémoire utilisée par les onglets qui ne sont pas actifs. Résultat, moins d'énergie exploitée et une expérience toujours plus fluide et optimale pour l'utilisateur. Dès que vous reviendrez sur un onglet inactif qui a été limité par l'économiseur de mémoire, Google rechargera l'onglet.

Ces nouveautés sont disponibles dans la version Chrome 110 sur macOS, Windows et ChromeOS, la mise à jour a déjà été déployée pour l'ensemble des utilisateurs de ces appareils.

Google révèle que les habitués de Google Chrome auront bien évidemment un contrôle total sur la personnalisation et les performances de Chrome dans les paramètres. Vous pourrez activer que le premier mode et désactiver le second si vous souhaitez que vos onglets inactifs ne fassent pas l'objet d'un rafraichissement systématique quand vous retournez dessus



Rien n'est imposé et Google a même été jusqu'au bout de l'idée de personnalisation en permettant aux utilisateurs de Chrome de sélectionner manuellement les sites qui ne doivent pas faire l'objet d'une action par l'économiseur de mémoire. Cette initiative va permettre aux utilisateurs de profiter de la fonctionnalité tout en la contrôlant comme bon leur semble.

Comment vérifier si Chrome est à jour sur votre Mac ?

Il y a un moyen très simple de vérifier si Chrome a bien installé la dernière mise à jour donnant accès aux économiseurs d'énergie. Rendez-vous dans "Chrome" (en haut à gauche de votre écran, à côté de la pomme) puis allez dans "À propos de Google Chrome", un onglet s'ouvrira instantanément avec la version actuellement installée.

Pour ceux qui n'ont toujours pas téléchargé le navigateur internet de la firme de Mountain View, vous pouvez l'installer depuis la page officielle sur le site de Google.

Comment activer les deux économiseurs ?

Voici le chemin à suivre :

Allez dans les 3 points superposés en haut à droite de Chrome Vous verrez Performance à gauche (si vous êtes sur la dernière version de Chrome) Vous verrez un bouton ON/OFF pour l'économiseur de mémoire et l'économiseur d'énergie

