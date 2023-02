Google Chrome sur macOS va ajouter la sécurisation via Touch ID pour les mots de passe

Si vous êtes un habitué de Safari pour naviguer sur internet, vous avez sans doute remarqué qu'Apple exploite énormément le Touch ID des MacBook pour sécuriser vos interactions. Cela vous permet de préremplir vos identifiants et mots de passe enregistrés ou encore de réaliser une transaction via le mode de paiement Apple Pay. Google Chrome va prochainement proposer une expérience presque identique à ses utilisateurs macOS !

Google Chrome va utiliser un maximum la sécurisation via empreinte digitale

Google Chrome est l'un des navigateurs internet les plus utilisés sur Mac, cela s'explique par sa fluidité, rapidité et ses nombreuses fonctionnalités qui rendent l'expérience de chaque utilisateur nettement plus agréable. Chrome sur macOS propose déjà de profiter de la confirmation via Touch ID pour réaliser des paiements en ligne, cependant il manquait une chose... la vérification de son empreinte digitale pour afficher automatiquement un identifiant et mot de passe préenregistré !



Dans un monde où on peut être emmené à devoir saisir plusieurs fois par jour des identifiants et mots de passe sur différents sites, services et applications, le fait de pouvoir juste poser son empreinte et avoir un remplissage automatique est devenu un véritable luxe pour des millions d'utilisateurs. Google semble l'avoir compris et a décidé d'agir pour les propriétaires de MacBook et iMac qui disposent du Touch ID en haut à droite de leur clavier.

Pour le moment, Google n'a pas encore communiqué de date quant au déploiement de la fonctionnalité, il faudra attendre probablement quelques jours ou semaines avant d'obtenir la version macOS de Chrome avec cet ajout.



Comme alternative à la saisie des codes de sécurité des cartes bancaires, Google a introduit la validation biométrique en 2020. En plus d'exiger une confirmation lors de la divulgation, de la copie ou de la modification des mots de passe stockés dans le gestionnaire de mots de passe Google dans les paramètres, Google déploie aussi l'authentification par empreinte digitale pour accéder au mode Incognito dans Chrome pour Android (on espère bientôt sur iOS aussi).



Google mise sur les autres approches que les traditionnels mots de passe, le célèbre navigateur prend davantage au sérieux l'authentification via empreinte digitale. Il faut dire qu'il s'agit du meilleur système pour vérifier l'identité d'une personne, c'est bien plus sûr qu'un mot de passe qui peut être trouvé après plusieurs combinaisons.



