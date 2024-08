Google Chrome ajoute plusieurs fonctionnalités IA sur macOS

Google fait partie des géants qui ont compris que l’intelligence artificielle avait un rôle majeur dans l’amélioration des produits et services existants. La firme de Mountain View a décidé d’améliorer son célèbre navigateur internet Chrome avec de nouvelles fonctionnalités IA. Les utilisateurs macOS en profiteront bien évidemment !

Google Chrome va recevoir une mise à jour

Google continue d’innover en intégrant des technologies d’intelligence artificielle dans son navigateur Chrome, spécifiquement pour les utilisateurs de macOS. La société a récemment annoncé l’ajout de trois nouvelles fonctionnalités visant à simplifier la recherche en ligne et dans l’historique de navigation.

Nouvelle option de recherche via Google Lens

La première nouveauté introduite est une option de recherche via Google Lens directement intégrée dans la barre d’adresse URL du navigateur. Les utilisateurs macOS peuvent désormais cliquer sur l’icône Google Lens pour sélectionner n’importe quel élément visible dans l’onglet actif, y compris les images. Les résultats de la recherche s’affichent dans une barre latérale, offrant la possibilité d’affiner davantage les résultats. Cette fonctionnalité est particulièrement utile pour ceux qui souhaitent obtenir des informations complémentaires sur des images ou des éléments spécifiques présents sur une page web.

Recherche dans l’historique de navigation

La deuxième fonctionnalité permet une recherche avancée dans l’historique de navigation. Grâce à l’utilisation du langage naturel, les utilisateurs peuvent rechercher des pages visitées même si elles n’ont pas été enregistrées en signet. Pas de panique, cette fonctionnalité est entièrement optionnelle et désactivable, garantissant ainsi le respect de la vie privée des utilisateurs. Évidemment, cette option n’est pas disponible en mode incognito, ce qui préserve la confidentialité des sessions de navigation privées.

Il suffit d'accéder à votre historique et de taper quelque chose comme : "Quelle était ce magasin de crème glacée que j'ai regardé la semaine dernière ?" et Chrome vous montrera les pages pertinentes de votre historique de navigation.

Comparer des produits sur tous les sites

La troisième innovation est destinée à faciliter le shopping en ligne grâce à la comparaison de produits. L’IA de Google Chrome peut désormais générer un aperçu des produits affichés dans plusieurs onglets, en fournissant des détails, des spécifications clés, des résumés et des évaluations. Cette fonctionnalité est idéale pour les utilisateurs qui comparent différents produits en ligne, leur permettant de prendre des décisions d’achat plus éclairées.

Imaginez que vous êtes à la recherche d'un nouveau haut-parleur portable Bluetooth pour un prochain voyage, mais les détails et les critiques du produit sont répartis sur différentes pages et sites Web. Bientôt, Chrome proposera de générer un tableau de comparaison en affichant une suggestion à côté de vos onglets. En rassemblant tous les détails essentiels - spécifications du produit, caractéristiques, prix, évaluations - dans un seul onglet, vous serez en mesure de comparer facilement et de prendre une décision éclairée sans le changement d'onglet sans fin.

Déploiement progressif des fonctionnalités

Google a annoncé que le déploiement de Google Lens commencerait dans les jours à venir pour les utilisateurs du monde entier. Quant aux fonctionnalités de comparaison de produits sur plusieurs pages différentes et de recherche dans l’historique de navigation, elles seront disponibles pour les utilisateurs américains dans les semaines à venir. Elles se déploieront après pour les utilisateurs du monde entier.



En intégrant ces outils d’IA, Google Chrome réaffirme sa promesse d’offrir une expérience de navigation plus intelligente et personnalisée aux utilisateurs macOS, ce qui va faciliter l’accès à l’information et optimiser les recherches en ligne.



