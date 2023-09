Google Chrome : la fonctionnalité "lecture à haute voix" va bientôt arriver

Si Apple est sans aucun doute le "roi" des fonctionnalités d'accessibilité, on ne peut nier le fait que les entreprises concurrentes comme Google font aussi beaucoup d'efforts dans ce domaine. La firme de Mountain View serait en train de tester une fonctionnalité fantastique pour les utilisateurs malvoyants : la lecture à haute voix.

Google Chrome va s'améliorer dans l'accessibilité

Google Chrome s'apprête à subir une mise à jour majeure axée sur l'accessibilité. Cette nouvelle fonction, bien que conçue initialement pour les personnes malvoyantes, pourrait rapidement gagner les faveurs d'une large base d'utilisateurs. Reconnaissant le succès et la pertinence de la fonction "Lecture vocale" de Microsoft Edge, Google envisage d'introduire une fonctionnalité similaire dans son navigateur Chrome sur macOS et Windows. L'essence même de cette mise à jour serait de permettre aux utilisateurs de rendre audible un article ou n'importe quelle page web par la simple pression d'un bouton.

Actuellement, cette fonction innovante est en phase d'essai dans la version Canary de Chrome, une version de test du navigateur. Les bêta-testeurs qui ont pu tester cette fonctionnalité toujours en cours de développement ont pu apercevoir avec surprise que Google propose également la modulation de la vitesse de lecture.



Bien que la fonctionnalité de Edge offre des options telles que diverses tonalités vocales et la prise en charge de fichiers comme les PDF, Chrome semble miser sur la mise en surbrillance du texte en cours de lecture. Cette particularité, essentielle pour l'accessibilité, offre une aide précieuse pour les personnes touchées par la dyslexie ou le TDAH, par exemple. Cependant, pour ceux qui préfèrent une lecture épurée, une option pour désactiver cette mise en surbrillance sera prévue.

Safari sur Mac garde une large avance dans l'accessibilité

Récompensé et félicité à plusieurs reprises pour ses engagements, Apple est une fois de plus au-dessus de ses concurrents en matière de fonctionnalités d'accessibilité sur le marché des navigateurs internet. Un utilisateur Mac qui choisit Safari comme navigateur a accès à une multitude de fonctionnalités qui rendront son expérience bien plus agréable s'il est atteint d'un handicap.



Apple propose VoiceOver, un lecteur d'écran capable de décrire le contenu d'une page web, des liens et même des boutons pour permettre à un utilisateur malvoyant de naviguer convenablement sur internet. Apple aide aussi les personnes dyslexiques ou ayant des problèmes de frappe, le navigateur internet fournit depuis toujours une autocorrection et des suggestions pendant la saisie.

Pour ceux qui ont des difficultés à écrire sur un clavier, Apple présente la Dictée, une fonctionnalité qui permet de dire à l'oral un texte puis de le voir se saisir tout seul sur l'écran de son Mac.



Ce n'est qu'un petit résumé des fonctionnalités d'accessibilité de Safari, on peut par exemple aussi penser à l'Agrandissement, au contraste élevé, au sous-titrage pour sourds et malentendants, aux réglages des animations, à la mise en évidence du contenu...