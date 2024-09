Google Chrome permet d'installer des sites en web app sur Mac

Google est en train de tester une nouveauté intéressante sur son navigateur de bureau pour Mac. En effet, avec la dernière version de Chome, actuellement en bêta, il est possible d'installer n'importe quelle page web en tant qu'application sur macOS, comme le fait le navigateur Safari d'Apple depuis macOS 14 Sonoma.

Chrome rattrape son retard sur Safari

La nouvelle fonctionnalité a été repérée par l'utilisateur Leopeva64 sur X dans la dernière build 124 de Chrome Canary. Cette dernière comprend une nouvelle option appelée "Installer la page en tant qu'application", qui se trouve dans le menu "Enregistrer et partager" du menu "...". Les sites web tels que YouTube, qui disposent déjà de leurs propres applications web, apparaîtront également automatiquement en tant qu'installations facultatives dans ce menu.

En sélectionnant l'option "Installer la page en tant qu'app", vous êtes invité à "Installer l'application", comme le montre l'image ci-dessous. Les applications web sont automatiquement enregistrées dans un sous-dossier Applications appelé Chrome Canary Apps, où elles peuvent être éventuellement déplacées vers le Dock dans macOS.



Actuellement, l'implémentation des applications web dans Chrome est plus sophistiquée que celle de Safari, et fournit non seulement une barre d'outils simplifiée avec des boutons de navigation, mais aussi un menu de paramètres réduit avec des options telles que Copier l'URL, Ouvrir dans Chrome, Désinstaller, Zoomer, Imprimer, Rechercher et Modifier, et Diffuser. Pratique aussi pour les développeurs qui n'ont pas à gérer les à-côtés.



Voilà qui vient concrétiser le support de longue date des Progressive Web Apps (PWA) par Chrome.



Si vous voulez tester la nouveauté, soit vous attendez la mise à jour 124 de Chrome, soit vous installez la bêta et vous activez les deux options en faisant un copier-coller des les liens suivants dans la barre d'adresse (l'un après l'autre) :

chrome://flags/#web-app-universal-install

chrome://flags/#shortcuts-not-apps

Ensuite, il faudra relancer Chrome pour cela prenne effet.



Attention, la prochaine mise à jour officielle sera Chrome 123, il faudra donc attendre la version suivante pour en profiter.

Comment installer un site en web app sur Safari

Dans macOS Sonoma, vous pouvez en faire de même avec Safari. Pour ajouter iPhoneSoft.fr, suivez le guide (nous avons aussi une application native compatible macOS) :