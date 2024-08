Google annonce des fonctionnalités IA dans Chrome sur macOS

Aujourd'hui, l'intelligence artificielle est souvent utilisée pour renforcer la fiabilité et les performances des nouvelles fonctionnalités dans nos navigateurs internet. Après Microsoft qui a fait un pas vers l'IA sur Edge en intégrant plusieurs fonctionnalités stratégiques, c'est au tour du leader du secteur : Google. L'entreprise a annoncé l'arrivée imminente de plusieurs fonctionnalités basées sur l'IA pour les propriétaires de Mac.

Google va doper Chrome à l'IA sur macOS

Google vient de franchir une nouvelle étape importante dans l'univers de la navigation web avec l'annonce de l'intégration de fonctionnalités d'intelligence artificielle expérimentales dans la dernière version de Chrome pour Mac (M121). Cette initiative se présente comme une amélioration majeure de l'expérience utilisateur, offrant des outils révolutionnaires pour organiser les onglets, créer des thèmes et rédiger du contenu.

Organisation intelligente des onglets

L'une des nouveautés les plus impressionnantes est l'organisateur d'onglets, qui suggère et crée des groupes d'onglets en fonction des activités de l'utilisateur. Cette fonction peut être facilement activée en cliquant droit sur un onglet et en sélectionnant l'option "Organiser des onglets similaires". Cette fonctionnalité vise à améliorer la gestion des onglets, souvent encombrés dans l'usage quotidien.

Des thèmes personnalisés grâce à l'IA

S'inspirant des fonds d'écran IA génératifs introduits sur Android 14 et Pixel 8, Chrome pour macOS va bientôt permettre aux utilisateurs de générer des thèmes personnalisés basés sur un sujet, une humeur, un style visuel ou une couleur de leur choix. Cette innovation dopée à l'IA promet d'offrir une expérience plus personnalisée et immersive aux utilisateurs.

L'aide à l'écriture

Vous êtes en panne d'inspiration ? La nouvelle fonctionnalité d'aide à la rédaction sur Chrome va vous apporter un énorme soutien au quotidien. Elle va permettre de générer du contenu pour le web grâce à l'IA. Cette option accessible via un clic droit dans une zone de texte offre aux utilisateurs une assistance précieuse dans leur rédaction, ce que Google qualifie de révolutionnaire dans le monde des navigateurs.



Les fonctionnalités de l'organisateur d'onglets et du créateur de thèmes seront disponibles aux États-Unis dans les prochains jours pour les utilisateurs de Chrome, suivies par les utilisateurs européens dans les semaines ou mois à venir. L'assistant d'écriture, quant à lui, sera intégré dans la mise à jour de Chrome du mois prochain aux États-Unis, il n'y a aucune information concernant un lancement à l'international.



