Perplexity sur Mac prend en charge le protocole MCP

L’application Perplexity pour macOS prend désormais en charge le protocole MCP (Model Context Protocol), renforçant ses fonctionnalités en permettant une intégration fluide avec diverses applications. Pour ceux qui ne le sauraient pas, Perplexity est un moteur de recherche Web qui utilise un grand modèle de langage pour traiter les requêtes et synthétiser les réponses

Perplexity s'adapte à la norme

Proposé initialement par Anthropic (Claude), le MCP devient la norme pour connecter les systèmes d’IA aux plateformes traditionnelles, à l’image de HTTP pour le web. Adopté par Zapier, Google et Salesforce, il permet aux assistants IA d’interagir avec des API et sources de données.



Grâce au support MCP, l’application Mac de Perplexity permet de rechercher et modifier des notes Apple, créer des rappels, envoyer des e-mails ou extraire des données de Google Drive via son interface. Cependant, en raison du sandboxing de l’App Store, il faut installer l’application Perplexity Helper (PerplexityXPC) pour connecter sécuritairement aux serveurs MCP locaux.

Comment utiliser MCP sur Perplexity

Pour configurer Perplexity avec MCP sur macOS :

Accédez aux paramètres du compte, sélectionnez Connecteurs et installez PerplexityXPC. Dans les paramètres Connecteurs, cliquez sur « Ajouter un connecteur » et choisissez l’onglet « Simple ». Entrez un nom de serveur (ex. : « MCP pour AppleScript ») et la commande pour lancer le serveur MCP (comme vu sur Github, tapez : npx -y @peakmojo/applescript-mcp). Assurez-vous que les prérequis sont installés, notamment NPX via la commande brew install node. Enregistrez et vérifiez que le serveur MCP affiche « En cours » dans la liste des Connecteurs. Activez MCP sur la page d’accueil de Perplexity sous « Sources ». Testez avec une commande comme « vérifier mon calendrier Mac ».

Perplexity propose des vidéos et une page d’aide avec des exemples d’intégration. Vérifiez les discussions communautaires et la fiabilité des sources avant d’accorder l’accès à vos données. Cette mise à jour rend Perplexity puissant pour gérer les tâches, à condition de configurer avec soin.

