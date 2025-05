Anthropic dévoile Claude 4 optimisé pour le codage et le raisonnement

Anthropic a présenté Claude Opus 4 et Claude Sonnet 4, deux nouveaux modèles d'IA excellant dans le codage, le raisonnement avancé et les tâches d'agents IA. De quoi répondre à Google Gemini et surtout à ChatGPT 4.1 d'OpenAI, lui-même optimisé pour les tâches telles que la programmation ou la rédaction de longs textes.

Claude passe la 4ème

Claude Sonnet 4, une amélioration par rapport à Claude Sonnet 3.7, offre de meilleures performances en codage, raisonnement et suivi précis des instructions. Claude Opus 4, le modèle le plus avancé d'Anthropic, domine mondialement dans le codage avec un score de 72,5 % sur SWE-bench et 43,2 % sur Terminal-bench, excellant dans les tâches complexes de longue durée et les flux de travail d'agents.

Alors que Claude Sonnet 4 privilégie un équilibre entre efficacité et capacités, Claude Opus 4 offre des performances supérieures. Les deux modèles disposent d'un mode bêta de "pensée prolongée", permettant des recherches sur le web, l'utilisation parallèle d'outils et une mémoire améliorée pour les fichiers locaux, ce qui permet à Claude de conserver des informations clés pour une continuité et un développement des connaissances. Anthropic a également réduit les comportements de prise de raccourcis et introduit des résumés de réflexion pour simplifier les processus complexes.



Claude Code, un outil de codage basé sur le terminal, est désormais largement disponible après des tests. Il s'intègre à GitHub Actions, VS Code et JetBrains, prenant en charge l'édition de fichiers, la correction de bugs et les réponses aux questions sur le code.

Disponibilité

Claude Opus 4 et Sonnet 4 sont accessibles dès aujourd'hui pour les abonnés Pro (à partir de 20 $ par mois), Max (100 $), Team et Enterprise, avec Sonnet 4 disponible pour les utilisateurs gratuits. Les développeurs peuvent accéder aux deux modèles via l'API Anthropic, Amazon Bedrock et Google Cloud Vertex AI.

