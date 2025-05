Anthropic lance le mode vocal de Claude : Siri encore distancé

L'arrivée de la reconnaissance vocale chez Claude marque un nouveau cap pour les assistants IA conversationnels. Anthropic vient de lancer en bêta un mode vocal pour son chatbot, rejoignant ainsi OpenAI et Perplexity dans cette course technologique cruciale.

Une concurrence qui s'intensifie face aux géants

Avec cette nouveauté, Claude rattrape ses concurrents directs qui proposent déjà des modes vocaux aboutis. ChatGPT d'OpenAI dispose de cette fonctionnalité depuis fin 2023, tandis que Perplexity a récemment intégré des capacités vocales temps réel particulièrement impressionnantes dans ses applications mobiles. Cette convergence technologique souligne l'importance stratégique de l'interaction vocale dans l'écosystème IA.

Claude propose cinq voix distinctes aux noms évocateurs ("Buttery", "Airy", "Mellow", "Glassy" et "Rounded") et permet de basculer fluidement entre texte et voix. L'intégration avec Google Workspace constitue un atout différenciant : l'assistant peut consulter calendriers, emails Gmail et documents Google Drive pour fournir des réponses contextualisées.

Des usages pratiques pour tous

Cette effervescence contraste cruellement avec la situation d'Apple. Malgré les promesses d'Apple Intelligence, Siri reste obstinément limitée comparée à ces nouveaux assistants vocaux. Alors que Claude, ChatGPT et Perplexity proposent des conversations naturelles alimentées par des modèles de langage avancés et des recherches web temps réel, l'assistant d'Apple peine encore à comprendre des requêtes complexes ou à maintenir un contexte conversationnel.

Cette différence devient particulièrement flagrante quand on observe les capacités de Perplexity, capable de mener des conversations vocales tout en effectuant des recherches web instantanées, ou de Claude qui peut analyser vos documents personnels par la voix. Apple, pourtant pionnier des interfaces vocales avec Siri en 2011, semble aujourd'hui distancée par des startups plus agiles dans l'intégration de l'IA générative. On saura si Apple parvient à rattraper son retard à la WWDC 2025 dans quelques jours.

We're rolling out voice mode in beta on mobile.



Try starting a voice conversation and asking Claude to summarize your calendar or search your docs. pic.twitter.com/xVo5VHiCEb — Anthropic (@AnthropicAI) May 27, 2025

