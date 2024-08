Anthropic lance l'app Claude, un chatbot IA sur iOS (màj : France)

Anthropic, société spécialisée dans la sécurité et la recherche en intelligence artificielle, a lancé son application Claude, qui permet aux utilisateurs d'accéder plus facilement à l'agent conversationnel depuis leur iPhone.



Concurrent direct de ChatGPT d'OpenAI, le chatbot Claude fonctionne de la même manière, c'est-à-dire en traitant de grandes quantités de données textuelles pour comprendre et générer des réponses semblables à celles d'un être humain. Son architecture est basée sur des techniques d'apprentissage automatique, notamment des grands modèles de langage (LLM). Apple travaille aussi sur ses propres modèles Ferret et MM1.



: La startup qui a levé 7 milliards depuis 2021 lancé Claude en Europe et donc en France. Les utilisateurs européens peuvent ainsi avoir accès à claude.ai, la version web de l'assistant d'IA, l'application mobile, et, pour les entreprises, le plan «Claude Team» avec accès sécurisé aux capacités des différents modèles.

La différence entre Claude et ChatGPT

Claude, votre assistant IA de confiance, vous aide à accomplir des tâches variées dès que l'inspiration vous vient, qu'il s'agisse d'écriture, d'analyse ou de mathématiques.

Alors que ChatGPT est avant tout conçu pour être polyvalent et neutre, Anthropic entend se démarquer avec une IA « orientable », dans le sens où les utilisateurs peuvent influer sur le style et le contenu du modèle, de sorte à éviter certains types de résultats, par exemple.



Les avantages de l'application Claude sur iOS :

Synchronisation transparente avec les discussions en ligne : Reprenez votre conversation là où vous l'avez laissée, quel que soit l'appareil utilisé.

Capacités de vision : Utilisez des photos de votre bibliothèque, prenez de nouvelles photos ou téléchargez des fichiers afin d'analyser des images en temps réel, de comprendre le contexte et de mettre en place des cas d'utilisation centrés sur le mobile.

Accès ouvert : Les utilisateurs de toutes les formules, y compris Pro et Team, peuvent télécharger l'application gratuitement.

La société rapporte que les premiers testeurs ont qualifié l'application Claude d'exceptionnelle, notamment pour trouver des idées sur le pouce, obtenir des réponses rapides à des questions ou analyser des scènes et des images du monde réel.



En mars, Anthropic a annoncé que son modèle linguistique Claude 3 surpassait ChatGPT et Gemini de Google dans divers domaines critiques de l'industrie. Selon l'entreprise, Claude 3 a excellé dans des domaines tels que le raisonnement de niveau universitaire, les mathématiques et le codage multilingues, entre autres.



Anthropic a également souligné que sa version la plus avancée de Claude 3, nommée Opus, a démontré des capacités proches du niveau humain, notamment en fournissant des réponses rapides, ce qui la rend bien adaptée aux tâches complexes et urgentes.

La formule "Team"

L'équipe a également profité du lancement de l'application pour lancer un plan "Team" pour les sociétés.

Claude permet aux entreprises de façonner leurs flux de travail en fonction des besoins et des objectifs uniques de leurs équipes, plutôt que d'être limitées par leurs outils existants. Conçu dans un souci de sécurité et de confidentialité des données, Claude aide à protéger les informations sensibles de l'entreprise.



Le nouveau plan d'équipe offre les caractéristiques suivantes :

Utilisation accrue : Offre une plus grande utilisation par utilisateur par rapport à notre plan Pro, permettant à chaque coéquipier d'augmenter de façon significative le nombre de conversations qu'ils peuvent avoir avec Claude.

Accès à la famille de modèles Claude 3 : Offre la famille complète des modèles Claude 3 - y compris Opus, Sonnet et Haiku - fournissant aux équipes et aux utilisateurs professionnels une suite de modèles d'IA de pointe adaptés à différents cas d'utilisation. Choisissez le modèle le mieux adapté aux besoins spécifiques de votre entreprise.

Fenêtre contextuelle de 200K : Permet aux entreprises de traiter de longs documents (par exemple, des documents de recherche, des contrats juridiques), de discuter de sujets complexes (par exemple, des prévisions financières, des feuilles de route de produits) et de maintenir des conversations en plusieurs étapes (par exemple, des demandes d'assistance à la clientèle, des discussions sur la planification de projets), aidant ainsi les individus et les équipes à obtenir des informations plus approfondies à partir de leurs données.

Outils d'administration et gestion de la facturation : Introduit des outils d'administration pour contrôler de manière pratique la gestion des utilisateurs et de la facturation afin de faciliter l'intégration et de réduire les frais généraux.

Tout dans Pro : Comprend toutes les fonctionnalités de Claude Pro, y compris l'accès prioritaire pendant les périodes de forte affluence, l'accès anticipé aux nouvelles fonctionnalités, des taux d'utilisation plus élevés, et plus encore.

Les prix de Claude

Si vous êtes intéressé, et que vous avez un compte américain sur l'App Store, vous pouvez tester Claude gratuitement sur iPhone et iPad. En passant par l'appli, les utilisateurs peuvent d'ailleurs profiter de 5 fois plus de requêtes gratuites que la version web, ou alors accéder au modèle le plus puissant d'Anthropic (Claude 3 Opus) en passant à l'offre "Pro" payante, qui coûte 20 dollars par mois. Le plan "Team" démarre à 30 dollars.

Télécharger l'app gratuite Claude