Prime Vidéo : la publicité arrive aux US, bientôt en France (màj X2)

Depuis que Netflix a commencé à intégrer de la publicité dans ses offres les moins chères, la concurrence s’intéresse étonnamment à l’ajout de publicités, elle aussi. Prime Vidéo a dévoilé la date de l’arrivée des écrans publicitaires avant et pendant la lecture d’un contenu. Le déploiement de cette (triste) nouveauté commencera le 29 janvier aux États-Unis puis se poursuivra progressivement dans le reste du monde au cours de 2024. La bonne nouvelle, c’est que la France ne fait pas partie de la première vague de lancement !



: la publicité débarque, avec jusqu'à 3m30 par heure.

: Le contenu Amazon Prime Video n'inclut plus le Dolby Vision HDR ou le son surround Dolby Atmos dans son offre financée par la publicité. À la place, Prime Video diffuse en streaming en HDR10 avec Dolby Digital 5.1.

Amazon Prime Video se met à la publicité avec sa nouvelle régie publicitaire

Amazon a informé ses utilisateurs américains que dès le 29 janvier, des publicités seront intégrées de manière limitée dans divers contenus de Prime Video, y compris les films, séries, documentaires et émissions. Cette mesure marque un changement dans l’expérience utilisateur, traditionnellement sans publicité.



Pour ceux qui préfèrent une expérience sans interruption, Amazon propose une alternative : un abonnement amélioré. En payant 2,99 $ supplémentaires par mois, les abonnés pourront continuer à profiter de Prime Video sans publicités, en plus de leur abonnement Prime existant. Dans cette première vague de lancement des publicités, on retrouve en plus des États-Unis, le Royaume-Uni, le Canada et l’Allemagne. Plus tard dans l’année, cette nouvelle politique affectera également les clients en France, Italie, Espagne, Mexique et Australie, les incitant à réévaluer leurs options d’abonnement.

Une approche mesurée de la publicité

Amazon s’engage à limiter la quantité de publicité sur sa plateforme avec environ quatre minutes de publicités par heure de contenu, selon Variety, l’objectif est de proposer moins d’interruptions que sur les chaînes de télévision traditionnelles et autres plateformes de streaming. Amazon ne veut surtout pas faire fuir les abonnés qui refuseront catégoriquement de payer un supplément financier en échange de la suppression des publicités.

Financer un contenu de qualité

Les revenus générés par les publicités et les abonnements sans publicité seront réinvestis dans la création et l’amélioration de contenus de qualité sur Prime Video. Amazon espère ainsi enrichir son catalogue tout en justifiant ce nouveau modèle tarifaire. On peut donc s’attendre à une augmentation conséquente des budgets de gros film, mais aussi à plus de « petits » contenus.



En ce qui concerne les contenus loués ou achetés sur la plateforme, ils resteront exempts de publicité, préservant ainsi une expérience utilisateur sans interruption pour ces achats.



Pour le moment, nous n’avons pas la date du lancement des publicités sur Prime Vidéo en France, on sait jusque qu’on n’y échappera pas et qu’une option d’environ 3€/mois sera proposé. Est-ce que ce sera le même son de cloche pour les options Amazon Prime dans les offres Freebox et les box des concurrents ? Difficile à dire pour l’instant.

