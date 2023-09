L'iPhone 12 est interdit de commercialisation en France depuis quelques heures !

Coup de théâtre. Alors qu'Apple a annoncé ses nouveaux iPhone 15 et iPhone 15 Pro, l'ANFR (Agence Nationale des Fréquences) vient d'annoncer l'interdiction de commercialisation de l'iPhone 12 en France. L'ANFR demande ouvertement à Apple de retirer l'iPhone 12 du marché à compter d'aujourd'hui à cause d'un dépassement de la limite de débit d'absorption spécifique (DAS).

L'iPhone 12 interdit en France

L’Agence nationale des fréquences (ANFR) en France vient de demander à Apple de retirer du marché français l’iPhone 12 dès le 12 septembre 2023. La raison derrière cette décision drastique est liée à un dépassement de la limite de débit d’absorption spécifique (DAS) sur l’iPhone 12.



Le DAS est une mesure qui quantifie l’énergie que le corps humain absorbe lorsqu'il est exposé aux ondes électromagnétiques d'un téléphone portable. Pour assurer la sécurité des utilisateurs, il existe des normes précises à respecter : 4 W/kg pour le DAS « membre » (lorsque le téléphone est tenu à la main ou dans une poche de pantalon) et 2 W/kg pour le DAS « tronc » (lorsqu'il est placé dans une poche de veste ou un sac).

Selon les mesures de l’ANFR, l'iPhone 12 affiche une valeur de DAS « membre » de 5,74 W/kg, franchissant donc la limite établie. Cependant, les valeurs de DAS « tronc » pour l'iPhone 12 sont conformes. Face à ce dépassement, l’ANFR souhaite qu'Apple trouve rapidement une solution à ce problème, si aucune mesure corrective n'est mise en place, le géant californien pourrait être contraint de rappeler tous les iPhone 12 déjà vendus en France. De plus, pour prévenir de futures ventes non conformes, Apple doit empêcher la mise à disposition sur le marché des iPhone 12 concernés dans la chaîne d'approvisionnement.



La surveillance du marché des équipements radioélectriques et l’exposition du public aux ondes électromagnétiques est une mission primordiale de l’ANFR. Dans ce contexte, l'agence a contrôlé les DAS de 141 téléphones, dont l'iPhone 12. Ces contrôles sont effectués par des laboratoires accrédités pour s'assurer que chaque appareil est conforme à la réglementation européenne en vigueur.



Apple se trouve dans une position délicate, non seulement l'entreprise doit prendre des mesures pour empêcher la mise en vente de nouveaux iPhone 12 en France, mais elle doit également rapidement rendre conformes les appareils déjà vendus ou les rappeler si aucune solution n'est trouvée. Pour vérifier l'application de cette décision, les agents de l’ANFR vérifieront à partir du 12 septembre que les iPhone 12 ne sont plus disponibles à la vente en France.