Grosse promo sur l'iPhone 12 : à partir de 669 euros !

Apple vend actuellement sa gamme iPhone 14, mais elle a également conservé l'iPhone 13 et l'iPhone 12, en guise de modèles plus accessibles. Si l'iPhone 14 a déçu avec très peu de nouveautés par rapport à l'iPhone 13, l'iPhone 12 n'en est pas loin non plus. Mieux, alors que l'iPhone 14 est vendu 1019 €, on trouve le modèle 2020 à 669 € actuellement !

L'iPhone 12 est moins cher !

Comme vu il y a deux ans dans notre test des iPhone 12, l'écart avec les modèles "Pro" n'était pas très important. Tous les téléphones Apple de 2020 ont la 5G, le nouveau design inspiré de l'iPhone 4, une résistance en hausse grâce à la vitre Ceramic Shield, un écran OLED identique ou encore les deux appareils photos principaux équivalents. Sans oublier la nouvelle puce A14 Bionic gravée en 5nm qui permet de gagner en performances et d'économiser la batterie. On retrouve de nombreux composants identiques sur l'iPhone 14 (Ceramic Shield, écran OLED, modem 5G, etc), ce qui a du jouer sur les mauvaises ventes.

Comme tout produit Apple (ou presque), l'iPhone 12 était vendu cher au départ, à savoir 909 euros. Avec l'arrivée des modèles plus récents, la firme a baissé le prix à 809 euros. Si c'est un geste appréciable, c'est encore cher pour un appareil datant de deux ans. Alors nous avons trouvé des promotions imbattables chez les revendeurs officiels, pour un iPhone 12 neuf :

Voilà qui permet de réaliser une économie substantielle, que l'on peut utiliser pour autre chose comme une coque pour iPhone 12, des AirPods en promo, ou même tout simplement pour manger, épargner ou autre.

Note : iPhoneSoft utilise des liens affiliés chaque fois que cela est possible. Lorsque vous cliquez sur un lien et effectuez un achat, il se peut que nous recevions une petite commission, ce qui nous aide à maintenir ce site et ne génère aucun surcoût pour vous.