Apple est préoccupé par les ventes de l'iPhone 14 Plus

Depuis la sortie de la gamme iPhone 14, on retrouve certains modèles qui rencontrent plus de succès que les autres. Parmi les meilleures ventes, on aperçoit les iPhone 14 Pro et iPhone 14 Pro Max. La déception vient sans surprise des iPhone 14 et iPhone 14 Plus qui n'arrivent pas à convaincre les consommateurs à cause de la faible quantité de nouveautés. Cette situation commence à inquiéter Apple qui pense déjà à modifier en profondeur la gamme iPhone 15 !

Vers des changements à venir pour les iPhone 15 ?

Les iPhone 12 et iPhone 13 ont eu une gamme identique, un modèle mini, un modèle standard et deux versions pro. Avec les iPhone 14, Apple a réalisé un important ajustement, l'entreprise a exclu de la gamme l'iPhone mini pour privilégier l'entrée d'un écran de 6,7 pouces pour "l'iPhone 14 Plus". Initialement, Apple pensait que ce serait l'idée du siècle, proposer aux clients un iPhone avec une grande taille d'écran sans les forcer à se rapprocher d'un iPhone Pro.



Malheureusement, l'iPhone 14 Plus est un échec commercial, un peu comme l'iPhone 12 mini et 13 mini qui n'ont pas su convaincre les clients. Cette performance décevante commence à faire (un peu) paniquer l'Apple Park, même si ce n'est pas avec l'iPhone 14 Plus que la firme de Cupertino réalise sa meilleure marge de bénéfice, ce modèle avait tout de même pour objectif de bien se vendre et de contribuer à la croissance de la part de marché de l'iPhone dans le monde.

Selon un post de yeux 1122 sur Naver (un leaker qui a eu quelques réussites dans le passé), Apple ne veut pas faire les mêmes erreurs qu'avec les iPhone 14 pour les iPhone qui sortiront à la rentrée 2023.

Les dirigeants de l'entreprise souhaitent réévaluer la façon dont les iPhone Pro et non Pro sont mis en avant aux consommateurs. À l'heure actuelle, si les clients ne s'intéressent qu'aux modèles pro, c'est qu'il y a une raison à cela et il est nécessaire qu'à l'avenir, les modèles non pro soient tout aussi attractifs !



Le leaker détaille une méthode qui serait actuellement dans le collimateur à l'Apple Park. Le géant californien pourrait élargir l'écart financier entre les versions pro et non pro de l'iPhone. L'objectif derrière cette idée serait que les clients comprennent qu'en prenant les iPhone 15 non pro, ils auront moins de fonctionnalités et de nouveautés, mais feront de belles économies !



Que ce soit aux États-Unis, en France comme dans le reste du monde, on peut s'attendre à une baisse des prix des iPhone haut de gamme dès 2023. Attention, cela ne concernera que les iPhone non pro. Pour les autres, Apple n'a aucune raison de baisser les prix puisque les iPhone Pro s'écoulent aussi vite que des PlayStation 5 en période de pénurie mondiale.