Apple présente les iPhone 14 et iPhone 14 Plus en jaune

Apple a annoncé aujourd'hui un nouveau jaune pour l'iPhone 14 et l'iPhone 14 Plus, ajoutant, comme à l'accoutumée, une nouvelle couleur à la gamme pour le printemps.



Le reste ne change pas, l'iPhone 14 et l'iPhone 14 Plus sont dotés d'une façade "Ceramic Shield" résistante, d'une conception interne remaniée pour de meilleures performances et des réparations plus faciles, et d'une autonomie toujours plus importante - l'iPhone 14 Plus offrant la plus longue autonomie de tous les iPhone. Les deux modèles sont équipés d'un système à double appareil photo pour des photos et des vidéos de qualité, de la puce A15 Bionic et de nouvelles fonctions de sécurité.

Voici les nouveaux iPhone 14 jaunes

Un magnifique jaune rejoint la gamme, avec une autonomie incroyable, un puissant système à double appareil photo pour des photos et des vidéos de niveau professionnel, et des fonctionnalités de sécurité révolutionnaires, dont le SOS d'urgence par satellite et la détection des collisions.

Bob Borchers, vice-président d'Apple en charge du marketing mondial des produits, a déclaré :

Les gens adorent leur iPhone et s'en servent tous les jours pour tout ce qu'ils font. Aujourd'hui, la gamme s'enrichit d'un nouvel iPhone 14 et d'un nouvel iPhone 14 Plus jaunes. L'autonomie extraordinaire de la batterie, le design léger, les fonctions d'appareil photo et de vidéo de niveau professionnel, les fonctions de sécurité révolutionnaires telles que SOS Urgence par satellite, et tout ce qu'iOS 16 a à offrir font de l'iPhone 14 une excellente option pour tous ceux qui sont à la recherche d'un nouvel iPhone.

Date de sortie et prix des iPhone 14 jaunes

Les nouveaux iPhone 14 et iPhone 14 Plus jaunes seront disponibles sur le site d'Apple en précommande ce vendredi 10 mars, et disponibles à partir du mardi 14 mars. Le prix ne change pas, à savoir à partir de 1019 euros.



L'iPhone 14 et l'iPhone 14 Plus sont désormais disponibles en six couleurs : minuit, starlight, (PRODUCT)RED, bleu, violet et le tout nouveau jaune.



En plus de ce nouveau modèle, Apple a lancé des coloris inédits de coques ainsi que des bracelets pour Apple Watch.