"Hello Yellow" : Apple fait déjà la publicité de l'iPhone 14 jaune

Sans tarder, Apple a partagé une première publicité "Hello Yellow" pour promouvoir le nouveau coloris jaune lancée aujourd'hui pour l'iPhone 14 et l'iPhone 14 Plus. La pub présente un mélange d'action en direct et d'animation et est accompagnée de la chanson "Le Banana Split" de Lio.

Banana !!!

Cette nouvelle option permet à l'iPhone 14 et à l'iPhone 14 Plus de bénéficier d'un regain d'attention après leur lancement en septembre 2022, ce qui n'est pas de refus après des ventes plus que décevantes (et qui nous font regretter un futur iPhone 15 mini). Les précommandes ont débuté vendredi, et les premières livraisons aux clients ont commencé aujourd'hui avec la commercialisation en magasins. Aucun changement n'a été apporté aux appareils en dehors de la nouvelle finition jaune, et les prix restent inchangés.

Pour rappel, l'iPhone 14 est équipé d'un écran de 6,1 pouces, tandis que l'iPhone 14 Plus est un modèle plus grand de 6,7 pouces. Parmi les principales nouveautés de ces téléphones, citons l'amélioration de l'appareil photo en basse lumière et le mode Action exclusif, l'allongement de l'autonomie de la batterie, la détection des accidents et les appels d'urgence par satellite. L'iPhone 14 est maintenant proposé en six coloris : Midnight, Lumière stellaire, Bleu, Violet, Rouge et donc Jaune.



Si vous avez un ancien iPhone, vous pouvez foncer, mais sachez qu'Apple lancera ses iPhone 15 en septembre prochain avec un nouveau design et la Dynamic Island sur toute la gamme. Les iPhone 14 de base ont conservé leur bonne vieille encoche ainsi que la puce A15, alors que les iPhone 14 Pro sont passés à la vitesse supérieure : A16, Dynamic Island, écran toujours allumé, etc.