Apple fait déjà la pub des Genmoji !

Avec le lancement d’iOS 18.2 et d’iPadOS 18.2, Apple a introduit plusieurs nouvelles fonctionnalités liées à Apple Intelligence, dont Image Playground, l’intégration de ChatGPT dans Siri et surtout Genmoji, l’une des fonctionnalités les plus amusantes de cette année. Pour marquer le coup, Apple a publié une nouvelle publicité intitulée “Imagine it. Genmoji it”, mettant en lumière le potentiel créatif de cette nouveauté… sur iPhone 16 bien sûr.

Qu’est-ce que Genmoji ?

Genmoji, qui signifie “emojis générés”, utilise des modèles linguistiques avancés d’Apple Intelligence pour transformer des descriptions textuelles en emojis personnalisés. Disponible dans l’application Messages et d’autres apps compatibles, Genmoji permet aux utilisateurs de créer des avatars uniques simplement en décrivant ce qu’ils souhaitent. Par exemple, vous pouvez demander un “chien portant des vêtements de Noël” et voir cette idée se transformer en emoji.

Selon Apple, les Genmoji peuvent être utilisés partout où il est possible d'afficher du texte enrichi.

Une publicité créative

La publicité d’Apple présente une série de Genmojis originaux, illustrant la variété des créations possibles. Accompagnée de la chanson originale Anything You Like de The Dare, elle montre des personnages animés correspondant à des descriptions amusantes comme un gnome, une mousse, un peigne rose ou encore un squelette en chrome. Chaque Genmoji apparaît à l’écran dès qu’il est mentionné dans la chanson, mettant en avant la puissance et la créativité de cette technologie.

Voici la publicité :

Disponibilité

Les Genmojis sont générés directement sur l’appareil, ce qui nécessite un iPhone ou iPad compatible avec Apple Intelligence. Cela inclut l’iPhone 15 Pro et les modèles ultérieurs, ainsi que les iPads équipés de la puce M1 ou plus récente, y compris le dernier iPad mini 7 et sa puce A17 Pro (celle des iPhone 15 Pro). Apple a également annoncé qu’une future mise à jour de macOS rendra Genmoji disponible sur Mac. Probablement macOS 15.3.



Chose à savoir, le français n’est toujours pas supporté par Apple Intelligence, ce qui veut dire que vous n’aurez pas accès à Genmoji. Sauf à passer par notre astuce. Le lancement mondial est prévu en avril 2025, du moins dans l’UE.



Pour profiter de Genmoji et d’autres nouvelles fonctionnalités, les utilisateurs peuvent mettre à jour leur appareil en allant dans Réglages > Général > Mise à jour logicielle. Même si votre appareil ne prend pas en charge Apple Intelligence, iOS 18.2 propose de nombreuses autres améliorations à découvrir.