Apple fait la promotion de l’appel d’urgence sur Apple Watch

Apple vient de dévoiler un nouveau clip d’une minute mettant en avant l’une des fonctionnalités les plus cruciales de l’Apple Watch : l’Appel d’urgence. À travers une histoire vraie et bouleversante, la marque illustre comment cette fonction peut littéralement sauver des vies, en particulier dans des situations extrêmes où chaque seconde compte.

Une fonctionnalité qui sauve des vies

Apple a publié une vidéo d’une minute qui illustre la puissance de la fonction Appel d’urgence de l’Apple Watch à travers une histoire vraie. La vidéo raconte le sauvetage de Rick Shearman, un Australien emporté par des courants violents alors qu’il nageait à Byron Bay en juillet dernier.

Après environ 20 minutes passées à lutter contre les vagues, Shearman, épuisé et à plus de 1,5 kilomètre de la plage, comprend qu’il ne pourra pas regagner la terre ferme seul. Il utilise alors sa fonction Appel d’urgence depuis son Apple Watch pour contacter les secours. Il reste en ligne pendant près d’une heure avec les équipes d’urgence, leur fournissant des détails sur sa localisation. Grâce à cet appel et à la géolocalisation de l’appareil, il est finalement sauvé par un hélicoptère.

Ce témoignage met en avant la capacité de l’Apple Watch à sauver des vies en situation critique.

Comment fonctionne l’Appel d’urgence sur l’Apple Watch ?

La fonction Appel d’urgence permet de contacter rapidement les services de secours. Voici comment l’activer :

Appuyez et maintenez le bouton latéral (sous la Digital Crown) jusqu’à ce que les curseurs s’affichent à l’écran. Faites glisser le curseur “Appel d’urgence” pour appeler immédiatement les services d’urgence. Si vous continuez à maintenir le bouton, un compte à rebours se déclenche automatiquement, et l’appel est lancé dès la fin de ce délai.

Après l’appel, l’Apple Watch peut également envoyer un message à vos contacts d’urgence avec votre localisation en temps réel.

Remarques importantes