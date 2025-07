L'Apple Watch Series 10 est la montre la plus fiable sur les calories brûlées

La majorité montres connectées peinent à mesurer précisément les calories brûlées, mais l'Apple Watch Series 10 tire son épingle du jeu. Une étude récente révèle que la plupart des wearables populaires sont "uniformément décevants" dans ce domaine, à l'exception notable de la montre d'Apple qui se démarque nettement de la concurrence.

L'Apple Watch Series 10 surpasse largement ses concurrents

Un journaliste de MailOnline a mené une expérience scientifique rigoureuse pour tester l'exactitude de sept montres connectées majeures dans le calcul des calories brûlées. L'étude s'est déroulée dans un laboratoire londonien équipé d'instruments de mesure ultra-précis, capable d'évaluer la consommation calorique avec une grande fiabilité.

Le protocole incluait une mesure du métabolisme de base, un scan Dexa pour analyser la composition corporelle, et diverses autres évaluations médicales préliminaires. Le test principal consistait en un exercice sur vélo stationnaire avec masque à oxygène et moniteur cardiaque médical pour mesurer le VO2 max.

Les résultats sont sans appel : seule l'Apple Watch Series 10 s'est approchée d'une précision acceptable avec 92% de concordance avec les mesures de laboratoire. La Garmin Vivoactive 6 arrive en deuxième position mais avec 112%, surestimant donc les calories brûlées. Les autres appareils testés affichent des performances décevantes : Samsung Galaxy Watch Ultra (78%), Fitbit Charge 6 (72%), WHOOP 5.0 (66%), Oura Ring 4 (86%), et la Decathlon CW500 S ferme la marche avec seulement 37% de précision.

Des algorithmes centenaires et des données limitées

Cette imprécision généralisée s'explique par plusieurs facteurs techniques. Les montres connectées fonctionnent avec des capteurs simplifiés et des données limitées comparées aux équipements de laboratoire. Owen Hutchins, directeur du laboratoire My Vital Metrics qui a réalisé les tests, souligne que ces appareils "utilisent une multitude d'algorithmes pour vous prédire, pas pour vous mesurer."

Plus surprenant encore, certaines équations utilisées par ces algorithmes auraient été développées il y a plus d'un siècle et manquent cruellement d'exactitude. Les wearables ne disposent que des informations basiques fournies lors de la configuration initiale : âge, taille et poids. Ces données permettent de calculer l'indice de masse corporelle, qui constitue un substitut très approximatif du pourcentage de graisse corporelle.

Apple recommande d'ailleurs de calibrer sa montre en marchant ou courant environ 20 minutes à rythme normal avec l'application Exercice pour améliorer la précision des mesures de distance, de rythme et de calories. Cette calibration optimise les calculs caloriques dans les applications Exercice et Activité.

Des implications importantes pour la santé publique

Cependant, cette étude soulève des questions importantes sur la fiabilité de ces données. Hutchins met en garde : "Si vous utilisez ces informations pour prendre des décisions quotidiennes concernant votre nutrition, vous pourriez avoir des problèmes." Une sous-estimation des calories brûlées pourrait conduire à une restriction alimentaire excessive, tandis qu'une surestimation pourrait encourager une consommation excessive.

Il convient de noter que ces résultats concernent un seul individu testé et pourraient varier selon les personnes. Néanmoins, cette étude confirme d'autres recherches scientifiques qui ont également démontré la supériorité des capteurs cardiaques de l'Apple Watch, ce qui pourrait expliquer sa meilleure performance dans le calcul des calories.

