Oura lance la Ring 4, plus fine et plus précise

Jamais trois sans quatre. Oura a annoncé aujourd'hui sa toute dernière bague connectée, l'Oura Ring 4, entièrement en titane, avec une précision améliorée et une application compagnon repensée. Un combo qui fait mouche, en attendant l'Apple Ring, toujours dans les tuyaux.

La nouvelle bague Oura

L'Oura Ring 4 intègre la technologie "Smart Sensing", qui, selon l'entreprise, optimise la précision des données en s'ajustant aux contours individuels du doigt de chaque utilisateur. Ce nouvel algorithme augmenterait la précision de la mesure de l'oxygène sanguin de 30 % par rapport à l'Oura Ring 3, tout en réduisant les interruptions dans le suivi de la fréquence cardiaque. De plus, les capteurs sont désormais encastrés, offrant ainsi plus de confort pour les clients.

Vous l'aurez compris, les ingénieurs sont parvenus à affiner le design, de quoi proposer encore plus de tailles pour mieux s'adapter à une plus grande diversité d'utilisateurs. Il existe désormais 12 tailles, allant de 4 à 15 (contre 6 à 13 pour l'Oura Ring 3). La marque a écouté ses clients, notamment les femmes enceintes, elles qui représentent désormais le segment à la plus forte croissance. La durée de vie de la batterie a également été prolongée jusqu'à huit jours.

La nouvelle app

En plus de cette mise à jour matérielle, Oura a revu son application compagnon avec une interface repensée en trois onglets : Aujourd'hui, Signes vitaux et Ma santé. Ce nouveau design a pour objectif de faciliter la navigation et de fournir des informations plus claires sur les indicateurs de santé. Parmi les nouvelles fonctionnalités, on trouve la détection automatique de plus de 40 activités, un suivi du stress amélioré, ainsi qu'un outil de prédiction de la "Fenêtre fertile" pour les utilisatrices projetant de concevoir un bébé.

L'Oura Ring 4 est proposée à 399 € et sera disponible en six couleurs : or, or rose, argent brossé, furtif, noir et argent. Les livraisons commenceront le 15 octobre, mais attention, l'Oura Ring 4 reste proposée via le modèle d'abonnement controversé de l'entreprise, avec un coût de 5,99 $ par mois ou 69,99 $ par an après un mois d'essai gratuit. Tout est indiqué sur le site français d'Oura.

Et l'Apple Ring ?

Depuis des années, nous parlons d'une potentielle Apple Ring. Après de nombreux brevets, les rumeurs sont devenues plus insistantes après l'annonce de la Galaxy Ring de Samsung. Des rapports récents indiquent que l'équipe de design industriel de l'entreprise a présenté une idée de bague intelligente axée sur la santé à ses dirigeants.

Cette Apple Ring pourrait être une alternative moins coûteuse à l'Apple Watch, synchronisant les données de santé et de fitness avec un iPhone connecté. Cependant, Mark Gurman de Bloomberg a précisé qu'aucun développement actif n'était en cours à ce moment-là. La firme de Cupertino n'est peut-être pas pressée d'attaquer ce marché, elle qui se concentre sur celui de la réalité mixte avec le Vision Pro.

