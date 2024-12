Samsung présenterait le Galaxy S25, la Galaxy Ring 2 et des lunettes connectées en janvier

Samsung se prépare à une grande conférence avec la série Galaxy S25 comme tête de pont, lors de son événement January Unpacked du 22 janvier. Cependant, les projecteurs ne sont pas uniquement braqués sur les smartphones ; l'événement devrait inclure des teasers pour d'autres produits dont des lunettes connectées « Galaxy Glass ».

Un évènement tourné vers l'innovation

Selon nos amis de Digitimes, Samsung prévoit de présenter la Galaxy Ring 2 lors de cet événement, tout comme ils ont teasé le premier modèle lors du Galaxy Unpacked du 17 janvier 2024. Après le teaser initial, la Galaxy Ring a été révélée en février et lancée en juillet aux côtés des téléphones pliables de Samsung, les Z Flip 6 et Z Fold 6. La deuxième itération devrait être dotée de capteurs de santé améliorés et d'une batterie plus endurante.

Les lunettes intelligentes de Samsung sont également à l'ordre du jour. Alors que Samsung a déjà présenté « Project Moohan », un casque XR, en collaboration avec Android XR de Google en décembre, il y a fort à parier que la firme coréenne dévoile ses premières lunettes connectées, les Galaxy Glass. Ces concurrents des Ray-Ban de Meta devraient intégrer l'IA Gemini de Google et pèseraient environ 50 grammes. Aucune date de sortie précise n'a encore été fixée, mais des prototypes ont été présentés pour sélectionner des médias.



L'événement se penchera également sur les nouvelles fonctionnalités de l'IA Galaxy pour la série Galaxy S25, qui incluent, selon les rumeurs, des recommandations vestimentaires personnalisées et des services d'informations sur les transports.



De quoi mettre un peu plus la pression sur Apple, qui est en retard sur tous ces sujets. D'ailleurs, est-ce qu'une Apple Ring pourrait vous intéresser, à la place d'une Apple Watch par exemple ?