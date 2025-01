Samsung Unpacked : l'IA au cœur des Galaxy S25 le 22 janvier

L'intelligence artificielle sera au cœur du prochain événement Samsung Unpacked qui se tiendra le 22 janvier prochain à San Jose. Le constructeur coréen promet de dévoiler "la prochaine évolution de Galaxy AI", son assistant IA qui devrait redéfinir l'expérience mobile. Une annonce qui intervient en plein milieu du CES de Las Vegas.

Les Galaxy S25 en vedette

La star de l'événement sera sans conteste la nouvelle gamme Galaxy S25, qui devrait se décliner en plusieurs versions (S25, S25+ et S25 Ultra). Ces smartphones embarqueront la dernière puce Snapdragon 8 Elite de Qualcomm et proposeront un design légèrement revu avec des bords plus arrondis. Samsung mise beaucoup sur les capacités d'IA, avec des fonctionnalités comme la traduction en temps réel des appels ou encore des outils créatifs pour la photo et le dessin, s'appuyant notamment sur Google Gemini.

Un concurrent pour l'Apple Vision Pro ?

L'autre annonce potentielle concerne le mystérieux "Project Moohan", un casque de réalité mixte développé en partenariat avec Google. Fonctionnant sous Android XR, ce dispositif se positionnerait comme une alternative plus abordable à l'Apple Vision Pro. Si une présentation complète n'est pas garantie, Samsung pourrait profiter de l'événement pour donner un premier aperçu de ce projet très attendu. Le successeur de la bague connectée, la Galaxy Ring 2, est également attendu.



L'événement sera diffusé en direct depuis Samsung.com et YouTube le 22 janvier à 19h, heure française.



