Le Galaxy S25 aurait la détection des accidents et Google Gemini Advanced

Comme vous le savez, les Galaxy S25, S25 Plus et Galaxy S25 Ultra de Samsung devraient être annoncés dans les semaines à venir. Alors que nous savons tout des concurrents directs de l'iPhone, notamment les spécifications techniques et le design, de nouvelles fuites nous éclairent sur les nouvelles fonctionnalités. Sans surprise, il y a de l'IA, mais aussi quelque chose inventé par Apple, puis reprise par Google sur son Pixel 9.

La détection d'accidents chez Samsung

L'une des nouveautés évoquées pour la série Galaxy S25 est la détection des accidents. Cette fonctionnalité, déjà présente dans la série Google Pixel 9 et, surtout, disponible chez Apple depuis l'iPhone 14, a été suggérée par un code trouvé dans le Samsung Galaxy S25 Ultra, selon Android Authority. D'ailleurs, certains ont remarqué que la surcouche OneUI prend déjà en charge la détection des collisions depuis la version 5.1.1, tout comme un capteur spécifique dans le Galaxy S24, mais la fonctionnalité n'a pas encore été activée par Samsung.

Nous avons repéré quelques fichiers divulgués concernant le Galaxy S25 Ultra, et après les avoir fouillés, nous pouvons confirmer que l'appareil sera livré avec un capteur de collision de voiture.

La mise en œuvre de la détection des accidents sur les appareils Galaxy devrait refléter celle des iPhones et des Pixels, en utilisant les données des capteurs et éventuellement l'IA pour identifier les accidents, permettant aux utilisateurs de contacter rapidement les services d'urgence.

L'IA premium

Du côté de l'IA, il se murmure que la série Galaxy S25 pourrait proposer un essai gratuit de 12 mois de Google Gemini Advanced. Bien que l'IA de détection des accidents ne soit probablement pas payante, certaines améliorations de l'IA de la suite de Google relèvent du plan Google One AI Premium, au prix de 21,99 € par mois.



Gemini Advanced donne accès au modèle Pro de Gemini, loué pour ses capacités de raisonnement logique, ainsi qu'à un modèle expérimental conçu pour le codage et les mathématiques. On se demande à quoi cela pourrait servir sur un téléphone...



Outre l'intégration de l'IA de Google, Samsung continuera d'améliorer sa propre suite d'IA Galaxy, faisant de l'intelligence artificielle l'argument principal de vente. Encore une fois, pas certain que les clients s'en servent quotidiennement.



Pendant ce temps, Apple prépare toujours l'iPhone 17, avec notamment un modèle "Air" ultra fin de 6,6 pouces, ainsi qu'un rehaussement des capacités du modèle standard, notamment par l'arrivée (enfin) du 120 Hz. Du côté des iPhone 17 Pro et Pro Max, on s'attend à une Dynamic Island réduite et à un zoom de 48 mégapixels.