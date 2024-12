Google mise tout sur Gemini en 2025 : un assistant IA universel en préparation

Alors que l'année 2024 touche à sa fin, Google vient de dévoiler ses grandes ambitions pour 2025 lors d'une réunion stratégique interne. Le géant de la technologie compte faire de Gemini, son modèle d'IA, sa priorité absolue pour l'année à venir, avec des implications potentielles pour l'ensemble du secteur technologique alors que la firme de Mountain View est attaquée de toutes parts.

Une course à l'IA qui s'accélère toujours plus

Sundar Pichai, PDG de Google, a clairement affiché ses ambitions : "Le déploiement de Gemini côté grand public sera notre plus grande priorité l'année prochaine". L'entreprise prévoit que l'application Gemini rejoindra le cercle très fermé des applications Google comptant plus de 500 millions d'utilisateurs mensuels. Pour mettre cela en perspective, Google Maps vient tout juste d'atteindre les 2 milliards d'utilisateurs mensuels, rejoignant ainsi Search, Gmail, Android, Chrome, Play et YouTube.



Face à la concurrence d'OpenAI et son ChatGPT, Pichai reconnaît que Google n'a pas été le premier sur ce marché, mais reste confiant :

Dans l'histoire, on n'a pas toujours besoin d'être le premier, mais il faut bien exécuter et vraiment être le meilleur dans sa catégorie. C'est l'enjeu de 2025.

Un assistant universel en développement

Demis Hassabis, PDG de DeepMind, a révélé des plans ambitieux pour transformer Gemini en un véritable assistant universel. Le projet Astra, qui sera mis à jour au premier semestre 2025, vise à créer un assistant "capable d'opérer de manière transparente sur n'importe quel domaine, modalité ou appareil".



Contrairement à OpenAI qui propose un abonnement Pro à 200 dollars par mois, Google n'envisage pas pour le moment de suivre cette voie. L'entreprise maintient son offre Gemini Advanced à 20 dollars mensuels, la jugeant plus accessible et compétitive.

Des défis majeurs à relever

Cette offensive dans l'IA intervient dans un contexte délicat pour Google, qui fait face à une surveillance réglementaire accrue à travers le monde. L'entreprise doit notamment gérer des procès antitrust concernant son monopole dans la recherche et son navigateur Chrome. La partie Search est également menacée, avec des revenus qui baissent et une pression régulatoire très forte.

Sundar Pichai, CEO de Google

Pour les utilisateurs d'iPhone et d'autres appareils Apple, ces développements pourraient avoir des implications importantes, notamment dans la manière dont ils interagissent avec les services Google via leurs appareils. Alors qu'Apple développe également ses propres capacités en IA, la concurrence entre ces géants technologiques promet d'être particulièrement intense en 2025. Surtout que Gemini pourrait être intégré à Apple Intelligence dès 2025.



La présentation incluait également des démonstrations prometteuses, notamment Jules (un assistant de codage), NotebookLM (un outil de prise de notes enrichi à l'IA) et le Project Mariner, une extension Chrome permettant d'effectuer plusieurs tâches en simultané grâce à l'IA.



Enfin, Sundar Pichai a rappelé que 2025 était l'année de tous les dangers et que les attentes étaient grandes. Google est assurément la big tech qui va opérer le plus de changements l'année prochaine, et ça risque d'être passionnant.



