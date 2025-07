Le Galaxy Z Fold 8 de Samsung héritait de l'écran sans pli de l'iPhone Fold

Les rumeurs indiquent désormais à l'unisson que l’iPhone Fold d’Apple arborera un écran « sans pli », une prouesse encore inédite sur le marché des téléphones tactiles pliables. Samsung, ne voulant pas être en reste, viserait le même objectif avec son Galaxy Z Fold 8, préparant le terrain pour une compétition intense en 2026.

L’analyste Ming-Chi Kuo, réputé pour ses fuites fiables, a révélé sur X que Samsung prévoit d’adopter des plaques métalliques perforées au laser, une technologie qu’Apple devrait utiliser pour éliminer le pli visible sur son premier modèle. Selon Kuo, ces plaques permettent de gérer les contraintes de flexion, évitant la fatigue de la dalle et la déformation permanente responsables des plis.

On July 17, 2025, Fine M-Tec announced an investment of approximately KRW 17.5 billion to support the growing foldable device market and increased demand for ultra-precision laser processing capacity. The investment period spans from July 17, 2025, to January 20, 2027.



Source:… https://t.co/KkWnRnsNrR