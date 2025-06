iPhone Fold 2026 : écran 7,6 pouces, APN 48 MP, corps titane, ...

Alors que le lancement de l'iPhone 17 approche à grand pas, le mois de septembre étant à portée de vue, Apple travaille forcément déjà sur sa gamme 2026, avec l'iPhone Fold comme tête de pont à l'automne prochain. Une nouvelle fuite en provenance de la chaîne d'approvisionnement révèle des détails sur la taille de l'écran, les caméras et d'autres caractéristiques clés.

Dernières spécifications et rendu de l'iPhone Fold

Le leaker chinois Digital Chat Station a partagé sur Weibo des mises à jour sur le prototype de l'iPhone Fold, confirmant qu'il est encore en phase de test, comme l'a indiqué l'analyste Ming-Chi Kuo ces derniers jours. Les spécifications du modèle actuellement à l'essai dans les usines de Foxconn incluent :

Écran : Écran interne de 7,58 pouces

: Écran interne de 7,58 pouces Caméras : Deux objectifs arrière de 48 MP

: Deux objectifs arrière de 48 MP Charnière : Matériau composite en verre métallique amorphe durable

: Matériau composite en verre métallique amorphe durable Corps : Titane

L'écran de 7,58 pouces est légèrement plus petit que les 7,8 pouces rapportés par Kuo, et n'est pas suivi de la dimension de l'écran replié. On parlait d'une diagonale de 5,4 pouces, ce qui laisse imaginer une sorte d'iPhone 18 mini capable de devenir un iPad mini. Digital Chat Station a également partagé un rendu montrant l'iPhone Fold déplié, ressemblant à un iPad mini compact.

Détails sur les caméras

Les deux objectifs de 48 MP correspondent à la mise à niveau prévue par Apple vers des capteurs de 48 MP pour toute la gamme iPhone 17 Pro. Bien que probablement équipés d'objectifs grand-angle et ultra grand-angle, comme les modèles iPhone standard, il est possible qu'Apple opte pour un téléobjectif au lieu d'un ultra grand-angle. À moins qu'elle ne simule le zoom 2x sur le capteur principal en utilisant la résolution pleine.



L'iPhone Fold aura fort à faire pour convaincre un large public car, à cause d'un prix probablement haut perché, environ 2000 euros, Apple devra faire bien mieux que le pionnier Samsung pour se démarquer. Selon Bloomberg, l'écran sans pli et la charnière invisible seront ses atouts phares, on espère qu'iOS 27 le sera tout autant, avec une interface parfaitement pensée pour exploiter la bête.



