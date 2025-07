L'iPhone Fold de 2026 passe en prototype 1, l'iPad Fold mis en pause

Apple continue de progresser sur son premier iPhone pliable, appelé naïvement iPhone Fold par la communauté, entrant dans la phase de prototypage avec ses fournisseurs en vu d'un lancement au second semestre 2026 d'après les informations du média taïwanais DigiTimes.

Un premier iPhone Fold en bonne voie

Selon des sources de la chaîne d'approvisionnement, Apple a débuté la phase de Prototype 1 (P1) en juin 2025. Le dispositif devrait achever les tests de prototypage d'ici la fin de 2025, passant ensuite à l'étape de test de vérification d'ingénierie (EVT). La phase P1 est suivie des phases P2 et P3, chacune durant environ deux mois, avec des essais limités réalisés par les partenaires de la chaîne d'approvisionnement avant que Foxconn et Pegatron ne prennent en charge la validation finale de l'assemblage.

Le développement de l'iPhone 18 Fold s'aligne sur le calendrier typique des produits Apple, les phases P1 à P3 ayant lieu environ un an avant l'EVT, le test de vérification de conception (DVT) et la production de masse (MP). Pour vous donner une idée, la gamme iPhone 17 a terminé sa phase EVT au deuxième trimestre 2025.

L'iPad Fold s'éloigne

DigiTimes a également indiqué qu'Apple a suspendu le développement d'un iPad pliable en raison de défis de fabrication, de coûts de production élevés pour les écrans flexibles et d'une faible demande pour les appareils pliables à grand écran. L'iPhone pliable devrait être lancé aux côtés de la gamme iPhone 18 à l'automne 2026. On ne sait pas encore comment il sera appelé par les équipes d'Apple, iPhone Fold, iPhone 18 Fold ou autre. En attendant, ce premier modèle pliable devrait reprendre la base de l'iPhone 17 Air notamment pour la conception ultra fine, offrant un gabarit compact de 5,4 pouces plié et de 7,6 pouces déplié, de quoi réunir les amateurs d'iPhone mini et d'iPad mini. Apple aurait réussi à avoir une charnière et un pli invisibles sur l'écran du Fold. On a hâte !