Apple dépose un brevet au sujet de l'iPhone XX de 2027

Apple a récemment déposé un brevet décrivant un iPhone au design inédit, avec un boîtier en verre donnant l’impression d’un seul bloc continu. Ce concept s’inscrit dans la volonté de la marque d’explorer des formes toujours plus épurées et innovantes.

Un design attendu sur l'iPhone 20 (XX) en 2027

Apple vient de déposer une nouvelle demande de brevet qui semble se rapprocher de la vision longuement exprimée par l’ancien responsable du design Jony Ive : un iPhone semblant constitué d’un unique bloc de verre.

Le brevet décrit un boîtier en verre à six faces volumétriques, constitué de deux pièces principales. Le premier segment couvrirait une face majeure de l’appareil ainsi que des parties périphériques munies de zones d’épaisseur variable ; le second segment formerait une autre face principale. L’ensemble donnerait l’impression visuelle et tactile d’être une pièce de verre continue, même s’il est techniquement composé de plusieurs éléments assemblés.

Le dispositif comprendrait un écran tactile intégré qui s’étendrait jusqu’à chacune des six faces du boîtier. Ces zones seraient à la fois visibles et sensibles au toucher, offrant une interaction fluide depuis tous les côtés. Le verre comporterait également des ouvertures discrètes pour les micros et les haut-parleurs.

Ce type d’écran serait en parfaite symbiose avec le nouveau design Liquid Glass d’Apple, qui mise sur des surfaces lisses, fluides et uniformes, renforçant l’esthétique futuriste et épurée des futurs iPhone. Cette technologie reste pour l’instant à l’état conceptuel. Le chemin vers une production industrielle est encore long, et le plus proche exemple concret pourrait être l’iPhone 17 Air, attendu comme le plus fin de la gamme à ce jour.

Ce brevet illustre le rêve d’Apple pour l’avenir de l’iPhone : créer un appareil qui donne l’impression d’un bloc de verre unique, à la fois élégant et innovant. Cependant, il est évident que cette vision ne se concrétisera pas avant plusieurs années, tant les défis techniques restent importants.