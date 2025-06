L’iPhone XX Air de 2027 aurait un écran LTPO3

Selon un récent rapport de The Elec, Apple envisage d’adopter une nouvelle technologie d’écran OLED pour sa gamme d’iPhone en 2027, visant à réduire considérablement la consommation d’énergie. De quoi faire bondir l'autonomie, notamment celle du futur modèle "Air".

Une technologie de pointe

Le rapport de nos amis coréens, souvent bien renseignés auprès de Samsung, le fournisseur d'Apple pour les dalles d'iPhone, détaille le possible passage d’Apple à une version améliorée de ses écrans OLED à base d’oxyde polycristallin à basse température (LTPO), en intégrant des semi-conducteurs à oxyde pour les transistors de commutation et de commande.

Les écrans actuels des iPhone 16 utilisent des millions de petits transistors pour contrôler les pixels, combinant des transistors à oxyde, plus économes en énergie mais plus lents, avec des transistors plus rapides mais plus énergivores. La série iPhone 17, attendue cette année, utilisera des écrans LTPO2 qui conservent cette configuration hybride. Cependant, d’ici 2027, Apple pourrait passer à des transistors de commande à oxyde plus économes.



Cette mise à niveau, appelée « LTPO3 », pourrait améliorer considérablement l’autonomie de la batterie, notamment à de faibles taux de rafraîchissement comme 1 Hz pour les écrans toujours allumés affichant l’heure ou les notifications. L’inconvénient est que les transistors à oxyde réagissent plus lentement, obligeant Apple à trouver un équilibre entre efficacité et performance.



The Elec suggère que cette technologie LTPO3 pourrait être introduite dans l’iPhone Air de 2027, probablement appelé iPhone XX en référence à l'anniversaire des 20 ans, zappant l'iPhone 19 et faisant un clin d'œil à l'iPhone X de 2017. Il s'agit du modèle le plus fin où l’efficacité énergétique est cruciale en raison de l’espace limité pour une batterie plus grande. Les modèles iPhone Pro, plus épais et capables d’accueillir des batteries plus importantes, pourraient ne pas adopter cette technologie immédiatement.

Apple a déjà utilisé le LTPO3

Apple a déjà testé le LTPO3 sur l’Apple Watch Series 10, ce qui lui a probablement donné la confiance nécessaire pour l’adapter aux écrans plus grands des iPhone. Samsung et LG devraient produire ces écrans de nouvelle génération, bien que les deux entreprises devront investir dans de nouveaux équipements. LG, avec une capacité de production d’OLED plus limitée, fait face à un défi plus important.

Apple prévoirait de finaliser sa décision d’intégrer le LTPO3 dans au moins un modèle d’iPhone 2027 d’ici le troisième trimestre de cette année, laissant environ deux ans aux fournisseurs pour se préparer à une production de masse.