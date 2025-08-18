iPhone 17 Pro : encore un leak pour le coloris orange cuivre

Un nouveau leak fait le buzz : une capture prétendument issue du site officiel d’Apple montrerait l’iPhone 17 Pro dans son nouveau coloris orange cuivre. Comme toujours à l’approche de la keynote, difficile de savoir si l’image est authentique ou s’il s’agit d’un faux habilement monté.

À quelques semaines de la sortie : les rumeurs iPhone 17 continuent de pleuvoir

Comme chaque année, à l’approche du lancement officiel des nouveaux iPhone, les fuites et rumeurs se multiplient. Cette fois-ci, c’est le compte LeakerApple sur X qui fait parler de lui en partageant ce qui semble être un visuel du site Apple, laissant apparaître un iPhone 17 Pro dans une finition orange/cuivre. Une image intrigante qui alimente la discussion, mais dont l’authenticité reste évidemment sujette à caution. Il pourrait tout aussi bien s’agir d’un montage ou d’un faux leak.

Depuis plusieurs semaines déjà, les rumeurs évoquent l’arrivée d’un iPhone 17 Pro proposé dans une nouvelle teinte orange-cuivre. Aux côtés des couleurs plus classiques comme le noir, le blanc ou le bleu, cette finition tranche nettement avec les habitudes des gammes Pro d’Apple. Certains y voient une touche d’originalité bienvenue, d’autres un choix discutable.

Les réactions des clients ne se sont pas fait attendre. Sur les réseaux sociaux, certains utilisateurs se montrent enthousiastes à l’idée de voir un coloris plus audacieux, tandis que d’autres jugent cette déclinaison « hideuse » et inadaptée à l’image premium de la marque. Ce clivage prouve une fois de plus que le moindre détail sur le futur iPhone peut susciter autant d’engouement que de critiques. Rappelons tout de même que plus de 80 % des utilisateurs mettent une coque sur leur iPhone…

À quelques semaines du Keynote de septembre, chaque fuite est scrutée et commentée, mais il faut garder en tête que certaines images peuvent être fausses ou volontairement trompeuses. Quoi qu’il en soit, ces rumeurs traduisent l’excitation croissante autour de l’iPhone 17 Pro et confirment que la rentrée Apple sera, une fois encore, un rendez-vous incontournable.