Samsung voudrait un Galaxy S26 « Cosmic Orange » comme l'iPhone 17 Pro

Selon une source fiable, Samsung pourrait adopter une couleur très similaire au « Orange cosmique » d’Apple, introduit avec l’iPhone 17 Pro, pour son prochain Galaxy S26 Ultra. L’image divulguée, prétendument montrant des unités factices du très haut de gamme du coréen, présente le téléphone en argent, or clair et une teinte orange vif qui ressemble fortement à la nouvelle couleur d’Apple.

Un air de déjà-vu

L’authenticité de l’image publiée sur les réseaux est douteuse, car elle comporte un filigrane tronqué sur le téléphone argenté, rappelant ceux utilisés dans les images générées par IA. L’origine de l’image est également incertaine, ce post Reddit étant la source la plus ancienne identifiée. Par conséquent, il convient de rester prudent pour le moment sur cette énième potentielle "inspiration" de Samsung.

Cependant, le leaker Max Jambor a renforcé la crédibilité de la rumeur sur la couleur orange, déclarant sur X : « L’orange est le nouveau noir. Et il le sera aussi en 2026. »

Orange is the new Black. And will be in 2026 as well 🙃 — Max Jambor (@MaxJmb) October 7, 2025

Publié après la fuite sur Reddit, le commentaire cryptique de Jambor s’aligne sur son historique de fuites précises. Fait intrigant, sa déclaration suggère que Samsung pourrait ne pas proposer de couleur noire pour la série Galaxy S26.



Bien que le nom potentiel de cette teinte orange par Samsung reste inconnu, le timing — moins de six mois après le lancement de l’iPhone 17 — est frappant. Samsung a l’habitude de s’inspirer des choix de couleurs d’Apple, elle avait par exemple sorti le Galaxy S25 Edge très fin avant l'iPhone Air d'Apple, ce dernier ayant été révélé par les rumeurs il y a plus d'un an.



