Samsung développe un troisième modèle « Fold » au design proche de l’iPhone Fold

Samsung serait en train de travailler sur un nouveau smartphone pliable, plus large et plus court que ses modèles précédents, selon le média coréen ETNews. Ce « Wide Fold » vise à concurrencer directement l’iPhone Fold d’Apple, dont le lancement est attendu en septembre 2026. Décidément, même en ayant créé le segment en 2019, Samsung trouve le moyen de copier Apple.

Un concurrent de plus

Les Galaxy Z Fold actuels (comme le Galaxy Z Fold7) affichent un format plutôt haut et étroit : environ 6,5 pouces une fois fermé et 8 pouces une fois ouvert, avec un ratio 21:9 plié et proche de 20:18 déplié. Ce design, conservé depuis plusieurs générations, est très adapté au défilement vertical et à l’usage à une main, mais moins idéal pour regarder des vidéos ou profiter d’une expérience tablette.

À l’inverse, le futur Wide Fold devrait proposer un écran de 5,4 pouces une fois fermé et de 7,6 pouces une fois ouvert, avec un ratio plus carré de 4:3 en mode déplié. Cette forme plus large et plus trapue devrait offrir une prise en main nettement plus confortable, rappelant celle d’un iPad mini, et être bien plus adaptée au visionnage de vidéos, au multitâche ou à la lecture sans bandes noires excessives.



Mais surtout, ce format ressemble fortement aux rumeurs entourant l’iPhone Fold, dont l’écran serait de 5,3 à 5,5 pouces fermé et de 7,5 à 7,8 pouces ouvert (également autour de 4:3), Apple privilégiant visiblement un format équilibré et orienté productivité plutôt que le style très haut et étroit de Samsung.



Samsung prévoirait de lancer ce Wide Fold à l’automne 2026, soit au même moment qu’Apple. Il viendrait s’ajouter au prochain Galaxy Z Fold classique (probablement le Fold8) pour proposer deux modèles de type « livre » dans la gamme, en plus du traditionnel clapet (Galaxy Z Flip).



Le géant coréen ne renie donc pas son ADN qui consiste à s'inspirer de tout ce qui fonctionne sur le marché. Dernier exemple en date, le Galaxy 25 Edge, un téléphone ultra-fin annoncé après les rumeurs de l'iPhone Air et sorti juste avant.

Contexte du marché des pliables fin 2025

Le marché des smartphones pliables a nettement mûri en 2025, avec des expéditions mondiales record au troisième trimestre (+14 % sur un an). La catégorie représente désormais environ 2,5 % des ventes totales de smartphones, portée par des charnières plus solides, des designs plus fins et des logiciels enrichis par l’IA.Samsung domine toujours largement avec environ 64 % de parts de marché au T3 2025 (en forte hausse grâce au succès du Galaxy Z Fold7 et du Galaxy Z Flip7), reprenant la tête après une concurrence accrue des marques chinoises.



Les best-sellers actuels restent :

Les modèles flip (type clapet) : Galaxy Z Flip7 et Motorola Razr, très appréciés pour leur format ultra-compact, leurs grands écrans de couverture (4,1 pouces sur le Flip7) et leur côté nostalgique. Ils restent souvent en tête des classements « meilleur smartphone pliable » pour un usage quotidien. Leur prix est aussi un argument, souvent 30 % moins cher qu'un modèle livre.

: Galaxy Z Flip7 et Motorola Razr, très appréciés pour leur format ultra-compact, leurs grands écrans de couverture (4,1 pouces sur le Flip7) et leur côté nostalgique. Ils restent souvent en tête des classements « meilleur smartphone pliable » pour un usage quotidien. Leur prix est aussi un argument, souvent 30 % moins cher qu'un modèle livre. Les modèles fold (type livre) : le Galaxy Z Fold7 est salué pour sa finesse, son poids réduit, son appareil photo 200 Mpx et ses excellentes capacités multitâches. On observe même, depuis mi-2025, que les pliables livre commencent parfois à dépasser les flip en volume de ventes, signe d’un intérêt croissant pour les grands écrans productivité.

Avec l’arrivée très attendue d’Apple en septembre 2026 via l'iPhone Fold (probablement sur un format livre large et carré), le Wide Fold de Samsung semble être une réponse stratégique : proposer plus de variété dans les formats et séduire les utilisateurs qui préfèrent une prise en main plus naturelle et une expérience dépliée plus proche d’une mini-tablette. Cette future concurrence pourrait bien accélérer l’innovation dans les années à venir : charnières encore plus robustes, écrans sans pli visible, batteries plus endurantes et logiciels toujours plus intelligents !