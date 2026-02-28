Xiaomi 17 : un sosie d’iPhone 17 assumé

Tous les smartphones se ressemblent en 2026. Un dicton que Xiaomi entretient à merveille avec sa nouvelle gamme Xiaomi 17, qu'on pourrait également nommer iPhone 17 bis.

Xiaomi 17 : un sosie d’iPhone assumé

Xiaomi a choisi le MWC de Barcelone pour son lancement mondial le plus ambitieux à ce jour, avec en tête d’affiche le Xiaomi 17 Ultra. Deux modèles sont proposés au grand public international : le Xiaomi 17 standard et le Xiaomi 17 Ultra. Les versions Pro et Pro Max restent, elles, exclusives au marché chinois.



Quand on parle de 17, Pro, Pro Max… ces appellations vous évoquent quelque chose ? Ce n’est vraiment pas anodin.

La copie commence par le nom

Xiaomi a sauté la génération 16 pour passer directement à la série 17, un choix dicté par la volonté d’aligner sa gamme sur la numérotation des iPhone, afin que les consommateurs ne croient pas que les mobiles Xiaomi ont une génération de retard sur ceux d’Apple. Résultat, on se retrouve face à des Xiaomi 17, 17 Pro et 17 Pro Max qui font écho, point par point, à la gamme iPhone 17, iPhone 17 Pro et iPhone 17 Pro Max. Coïncidence ? Visiblement non.

Le design : les photos parlent d’elles-mêmes

Mais le plus frappant reste le design. Quand on place les deux appareils côte à côte sur les photos de présentation, la ressemblance est troublante. Les Xiaomi 17 Pro et 17 Pro Max ont repris le module caméra arrière redessiné de l’iPhone 17 Pro.



Certains observateurs évoquent même un plagiat assumé. Et ce n’est pas tout, même le fond d’écran utilisé lors de la présentation officielle de Xiaomi semble s’inspirer des visuels Apple, mêmes dégradés, même esthétique épurée et liquide directement tirée de l’univers iOS 26.

HyperOS 3 : du logiciel qui sent bon Cupertino

L’inspiration ne s’arrête pas au châssis. HyperOS 3, le système d’exploitation de Xiaomi, ressemble extrêmement au design Liquid Glass d’iOS 26, et la marque introduit la HyperIsland, une copie directe de la Dynamic Island d’Apple. On retrouve aussi une personnalisation de l’écran de verrouillage directement inspirée de celle d’iOS, ainsi qu’une interface générale qui brouille volontairement les frontières entre Android et iOS.



Xiaomi va même jusqu’à intégrer des fonctions de compatibilité avec l’écosystème Apple dans HyperOS 3, permettant notamment de déverrouiller un Xiaomi via Face ID ou Touch ID d’un iPhone, d’iPad ou de Mac, et de synchroniser notifications, photos et fichiers entre appareils Xiaomi et Apple.

Les specs, elles, sont bien réelles

Derrière l’habillage très cupertinien, le hardware est incontestablement solide. Les deux modèles sont propulsés par le Snapdragon 8 Elite Gen 5, le Xiaomi 17 standard intégrant un écran OLED 6,3 pouces 1,5K à 120 Hz, avec une batterie de 6 330 mAh compatible 100W filaire et 50W sans fil. Du côté de l’Ultra, la batterie monte à 6 800 mAh avec une charge filaire de 90W, un écran AMOLED LTPO de 6,9 pouces à 3 500 nits de luminosité maximale, ainsi que le premier objectif téléphoto certifié Leica APO sur smartphone.



Le Xiaomi 17 Ultra embarque un système optique développé en partenariat avec Leica, articulé autour d’un capteur principal de 200 mégapixels, d’un ultra-grand-angle de 50 mégapixels et d’un téléobjectif de 100 mégapixels avec zoom optique 5x. Côté vidéo, l’ensemble du module supporte l’enregistrement en 8K, avec des profils colorimétriques Leica directement intégrés dans l’application photo native.​​



Le Xiaomi 17 standard n’est pas en reste avec un triple capteur Leica composé d’un principal de 50 mégapixels, d’un ultra-grand-angle de 50 mégapixels et d’un téléobjectif de 50 mégapixels avec zoom optique 3x.

Les prix

Le Xiaomi 17 démarre à 999 euros en version 12 Go / 256 Go, et à 1 099 euros pour 512 Go. Le Xiaomi 17 Ultra est proposé à 1 499 euros en 512 Go, et à 1 699 euros pour 1 To.