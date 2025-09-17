Le Xiaomi 17 Pro ressemble à l'iPhone 17 Pro avec un écran en plus

Xiaomi se prépare pour le lancement du Xiaomi 17 Pro, présentant un design qui rappelle la disposition des caméras de l'iPhone 17 Pro, mais avec une particularité unique : un écran secondaire intégré à l'arrière.

La copie augmentée

Dans une récente publication sur Weibo, Xiaomi a partagé une vidéo mettant en avant l'apparence élégante du Xiaomi 17 Pro, doté d'une barre de caméra surélevée évoquant l'iPhone 17, mais avec un truc en plus. Une sorte de copie augmentée.

La caractéristique principale est « l'écran magique arrière », un écran OLED qui occupe l’espace du module de caméra. La vidéo montre brièvement ses fonctionnalités, notamment l’affichage d’une horloge, d’images, de widgets et son utilisation comme viseur pour l’appareil photo, une fonctionnalité pratique pour les selfies ou le vlogging. Cette nouveauté s’appuie sur l’expérience précédente de Xiaomi avec le Mi 11 Ultra de 2021, qui disposait d’un écran arrière plus petit de 1,1 pouce pour les notifications, l’heure et les fonctions de viseur. Le nouvel écran semble nettement plus grand, s’enroulant autour des caméras, à l’image du Motorola Razr ou du Galaxy Z Flip 7.

Une autre image divulguée du Xiaomi 17 Pro Max, brièvement partagée sur le compte Weibo de Xiaomi avant d’être retirée, a révélé un grand module de caméra rectangulaire aux coins arrondis, abritant une caméra principale, un téléobjectif périscopique et un objectif ultra grand-angle, accompagné de la marque Leica et d’un flash LED. L’écran secondaire devrait afficher des informations essentielles comme l’heure et les notifications, améliorant l’interaction avec l’utilisateur.



Équipé du tout nouveau Snapdragon 8 Elite Gen 5, la série Xiaomi 17 devrait être lancée plus tard ce mois-ci. Voyez-vous un intérêt à ce qu'Apple intègre un écran sur l'arrière de l'iPhone 18 Pro ?