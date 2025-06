L'iPhone 17 Air aurait un écran 120 Hz invariable

Il y a de fortes chances pour que les iPhone 17 et iPhone 17 Air incluront des écrans 120 Hz en septembre prochain, mais une nouvelle fuite suggère qu'ils n'auront pas les capacités complètes de la technologie ProMotion.

Du 120 Hz au rabais ?

L'analyste des écrans Ross Young avait précédemment affirmé que ProMotion (apparu sur l'iPad Pro en 2017), qui permet des taux de rafraîchissement variables jusqu'à 120 Hz, serait étendu à tous les modèles d'iPhone 17. Le leaker de Digital Chat Station, connu pour ses fuites précises sur l'objectif téléphoto de l'iPhone 16 Pro et le capteur de caméra principal, a précisé que les modèles non-Pro auront des écrans 120 Hz. Cependant, une autre source, Fixed Focus Digital, a légèrement rectifié la rumeur, indiquant que les écrans sont des « 120 Hz ordinaires » sans taux de rafraîchissement variable.

Quelle est la différence ?

Les écrans 120 Hz standards offrent des visuels plus fluides pour les jeux et le défilement par rapport à 60 Hz. Les écrans ProMotion, exclusifs aux iPhones Pro (et iPad Pro), atteignent également 120 Hz mais peuvent descendre jusqu'à 1 Hz pour économiser la batterie lorsque des taux de rafraîchissement élevés ne sont pas nécessaires, permettant des fonctionnalités comme l'affichage permanent. En clair, pas d'always-on sur l'iPhone 17 et l'iPhone 17 Air.

Notre avis

En équipant les modèles non-Pro d'écrans 120 Hz, la firme de Cupertino répond aux critiques sur des taux de rafraîchissement dépassés tout en maintenant une différenciation : les modèles non-Pro n'ont pas d'affichage permanent ni de rafraîchissement adaptatif, de la même manière qu'ils possèdent un capteur photo et un coeur GPU en moins. Cette approche devrait équilibrer la gamme de téléphones Apple à la rentrée prochaine. Rappelons qu'une rumeur circule sur le nom de l'iPhone 17, il pourrait être intitulé iPhone 2025 ou iPhone 2026 pour correspondre à l'année de lancement.