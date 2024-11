L’écran 120 Hz se confirme sur iPhone 17 et 17 Air

Encore une fois, Apple devrait mettre un terme à une aberration : le 60 Hz sur des téléphones a près de 1 000 €. L’an prochain, toute la gamme d’iPhone aura droit à la technologie ProMotion 120 Hz d’Apple, même les iPhone 17 et iPhone 17 Air, le modèle ultra fin prévu pour remplacer le « Plus » qui n’a jamais convaincu.

Enfin un écran réactif

Selon un rapport du média sud-coréen ETNews, les quatre modèles d’iPhone 17, prévus pour l’année prochaine, seront équipés d’écrans LTPO à basse consommation, ce qui suggère qu’ils prendront tous en charge le taux de rafraîchissement variable jusqu’à 120 Hz.



Depuis que ProMotion a été introduit sur l’iPad Pro 2017, puis les iPhone 13 Pro et Pro Max en 2021, cette fonctionnalité est restée exclusive aux modèles Pro. L’élargissement de cette technologie à l’ensemble de la gamme iPhone 17, y compris le modèle “iPhone 17 Air”, représenterait une amélioration notable et un argument de vente considérable pour les joueurs et les fans. Sans surprise, Samsung et LG fourniront encore les écrans OLED pour tous les modèles d’iPhone 17.

La technologie LTPO (oxyde polycristallin à basse température) permet un taux de rafraîchissement variable avec une consommation d’énergie réduite, permettant ainsi à ProMotion de fonctionner sans affecter significativement l’autonomie. Cela garantit un défilement plus fluide, tout en permettant à l’écran de réduire son taux de rafraîchissement pour économiser de l’énergie. Par exemple, les iPhone 13 Pro peuvent descendre jusqu’à 10 Hz, tandis que les iPhone 14 Pro, iPhone 15 Pro et iPhone 16 Pro peuvent aller jusqu’à 1 Hz, permettant ainsi un affichage permanent qui permet d’avoir des éléments affichés même quand l’appareil est en veille. On ne sait pas encore si les iPhone 17 et “iPhone 17 Air” pourront descendre jusqu’à 10 Hz ou jusqu’à 1 Hz.



Ross Young, spécialiste des technologies d’affichage, avait déjà indiqué que les iPhone 17 et “iPhone 17 Air” devraient probablement prendre en charge le 120 Hz, une rumeur revue depuis à plusieurs reprises. De quoi ne plus douter.



En comparaison, les iPhone 16 standard et iPhone 16 Plus disposent toujours d’écrans à 60 Hz, ce qui est souvent considéré comme honteux par les clients. Des téléphones Android font mieux pour moins de 400 €. Apple devrait dévoiler la série iPhone 17 en septembre 2025.



Pour ne pas cannibaliser les ventes de ses Pro, Apple devra donc les faire également évoluer fortement, ce qui n’est pas pour nous déplaire.



Vous imaginez quelle innovation pour l’iPhone 17 Pro ? Une Dynamique Island sous l’écran, une batterie qui tient plus de deux jours ou encore un nouveau design ?