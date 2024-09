L'iPhone 17 / 17 Plus aura bien un écran always-on 120 Hz

Enfin ! L'iPhone 17 et l'iPhone 17 Plus à venir en 2025 adopteront bel et bien des écrans OLED dotés d'une technologie à fréquence variable et à faible consommation, permettant ainsi pour la première fois la technologie ProMotion aux modèles d'iPhone standard d'Apple, ainsi que l'affichage permanent, aussi appelée "always-on". Nous l'avions déjà évoqué en mai 2023.

Une nouveauté pour l'iPhone 17

Depuis l'iPhone 13 Pro, les modèles haut de gamme d'Apple sont équipés d'une dalle rafraichie jusqu'à 120 fois par seconde, apportant une fluidité sans pareille dans les jeux, les vidéos et la navigation en générale. Mais depuis, seuls les "Pro" y ont droit. En fait, les iPhone 15 et iPhone 15 Plus actuels sont restés sur des panneaux en silicium polycristallin à basse température (LTPS), tandis que les modèles iPhone 15 Pro d'Apple utilisent des panneaux plus avancés en oxyde polycristallin à basse température (LPTO). Les panneaux LPTO prennent en charge la fonction ProMotion, qui permet à l'écran d'atteindre un taux de rafraîchissement de 120 Hz pour un défilement et un contenu vidéo plus fluides, le cas échéant. Mais ils peuvent aussi descendre jusqu'à 1 Hz, ce qui explique pourquoi les écrans de l'iPhone 15 Pro sont toujours allumés et affichent l'horloge, les widgets, les notifications et le fond d'écran de l'écran de verrouillage, même lorsque l'appareil est verrouillé. Tout ceci était déjà le cas sur l'iPhone 14 Pro, le modèle ayant introduit le fameux always-on en 2022.

Ceux qui ne veulent pas débourser plus de 1 200 euros pour un iPhone n'y auront pas droit non plus cette année. En effet, l'iPhone 16 et l'iPhone 16 Plus conserveront la dalle LPTS, marquant toujours une forte différenciation entre les modèles standard et les modèles Pro. Pour que les deux gammes se rejoignent sur ce point, il faudra attendre l'an prochain avec l'iPhone 17 et l'iPhone 17 qui intègrent la technologie ProMotion. La Dynamic Island serait également revue, certainement placée sous l'écran des iPhone 17 Pro.



Selon The Elec, c'est le fournisseur chinois BOE qui fournira les panneaux LPTO pour la série iPhone 17, si le géant est capable de produire suffisamment tout en maintenant la qualité exigée par la firme de Cupertino. Sinon, Apple se tournera probablement vers d'autres fournisseurs comme Samsung et LG. BOE pourrait alors se contenter des anciens iPhone et de l'iPhone SE 4, attendu pour 2025 avec un écran OLED simple.

Et l'iPhone 16 Pro ?

En attendant, rappelons que l'iPhone 16 Pro de cette année inaugurera un nouveau rapport hauteur/largeur de 19,6:9, un changement qui se répercutera sur les modèles iPhone 17 standard l'année suivante. Mais surtout, la diagonale des iPhone 16 Pro et Pro Max devraient augmenter, passant ainsi de 6,12 et 6,69 pouces à 6,27 et 6,86 pouces, respectivement. Cela représente une augmentation de la taille de l'écran de 2,5 % sur les deux appareils. Espérons qu'Apple réduise encore les bordures, plutôt que d'agrandir les téléphones.



Il y aurait aussi un nouveau bouton capture, permettant de faciliter la prise de vue, notamment vidéo. Mais c'est à peu près tout pour le matériel (avec une puce A18 Pro), l'essentiel étant réservé à iOS 18 et ses nouvelles capacités boostées par l'IA générative. Le nouveau système d'exploitation sera également l'occasion de faire évoluer l'interface utilisateur, inspirée par visionOS. Enfin !