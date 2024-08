iOS 18 : Mark Gurman affirme que l'IA va être présente partout !

En ce début d'année, Samsung a rappelé à Apple l'importance de s'investir dans l'intelligence artificielle sur ses Galaxy S24. S'il y a eu clairement l'effet "wow" suite aux annonces de la firme sud-coréenne, on espère que ce sera pareil du côté de la présentation d'iOS 18 en juin. D'après de récentes informations du journaliste Mark Gurman de Bloomberg, il n'y a aucune inquiétude à avoir, Apple prépare bien des choses incroyables en matière d'intelligence artificielle au sein d'iOS 18.

Les fonctionnalités IA seront partout dans iOS 18

Que ce soit dans votre quotidien ou dans votre activité professionnelle, vous utilisez peut-être régulièrement l'intelligence artificielle. Cela peut être le cas quand vous communiquez avec un chatbot, quand vous créez des images pour un projet... les raisons sont diverses et variées. Dans peu de temps, nous allons être encore plus nombreux à utiliser quotidiennement l'intelligence artificielle, car celle-ci va s'intégrer au cœur d'iOS. Comme l'explique le journaliste Mark Gurman, Apple prépare une "série de nouvelles fonctionnalités d'IA", il va y en avoir tellement qu'il est presque difficile de toutes les lister.



À partir des informations qu'a obtenues Gurman, on peut déjà être sûr que Siri va connaître une gigantesque évolution grâce à l'IA. L'assistant vocal va pouvoir répondre à une tonne de requêtes avec une expérience qui se rapprocherait de celle de ChatGPT, mais en vocal ! Autant dire que c'est une évolution très attendue, car l'assistant vocal ne s'est pas vraiment amélioré ces dernières années, ce qui impacte les ventes de HomePod face aux enceintes de Google et Amazon.

Autre confirmation de Gurman, c'est la recherche Spotlight qui va être capable de faire plus de choses, vous pourrez par exemple exécuter une fonctionnalité précise dans une application tierce ou encore récupérer des informations inaccessibles à l'heure actuelle sur Spotlight.



Le rapport de Gurman continue en mentionnant d'autres applications qui vont être bouleversées par l'intelligence artificielle :

Apple Music : génération automatique de playlists en détectant vos préférences musicales

Keynote : capacité à créer des diapositives de présentation par l'IA

Santé

Message

Numbers

Pages

Raccourcis

Et probablement d'autres applications qui vont bénéficier des bienfaits de l'intelligence artificielle pour offrir une meilleure expérience utilisateur aux propriétaires d'iPhone. Ce qui reste encore incertain, ce sont les générations d'iPhone qui vont prendre en charge ces innovations d'iOS 18.



Est-ce que les anciens iPhone auront toutes les fonctionnalités ou une partie ? On apprenait hier qu'Apple aurait prévu d'ajouter plus de cœurs pour les fonctionnalités IA dans ses puces A18 et M4, cette information sous-entend clairement que les anciens iPhone risquent de manquer de puissance pour profiter pleinement des fonctionnalités IA d'iOS 18. Si cela se confirme, Apple supprimera une partie des évolutions IA pour éviter des lenteurs ou crash pendant l'utilisation.