La mise à jour iOS 18.4 fait réapparaître des applications supprimées

La mise à jour logicielle iOS 18.4 d'Apple, publiée lundi soir, provoque un comportement étrange pour certains utilisateurs d'iPhone. Des rapports sur les forums de la marque et les réseaux sociaux indiquent que des applications précédemment supprimées réapparaissent sur les appareils après la mise à jour. Ce qui n'est pas sans rappeler le bug des photos supprimées d'iOS 17.5.

Encore un étrange problème

Au cours des dernières 24 heures, le forum Reddit et les pages de support communautaire d'Apple ont été inondés de plaintes d'utilisateurs. Les clients affectés ont remarqué des applications et des jeux tiers installés sur leurs iPhones après la mise à jour, bien qu'ils n'étaient pas présents auparavant. Dans la plupart des cas, ces applications avaient été supprimées par les utilisateurs il y a des mois, voire des années, et avaient été oubliées depuis longtemps.

Le problème ne semble pas lié à la fonctionnalité de téléchargements automatiques d'Apple, qui synchronise les achats d'applications sur plusieurs appareils. De nombreux utilisateurs affectés confirment qu'ils ne possèdent pas d'autres appareils affublés d'une pomme. Le bug se produit également sur des appareils qui n'ont jamais été jailbreakés ou qui n'ont jamais utilisé de marchés d'applications alternatifs.



L'ampleur du phénomène reste incertaine, car tous les utilisateurs ne sont pas affectés. Le problème pourrait être lié à des emplacements ou des modèles d'appareils spécifiques, bien qu'aucun schéma clair n'ait encore émergé. Actuellement, la seule solution pour les utilisateurs affectés est de supprimer manuellement à nouveau les applications indésirables. Nous ne manquerons pas de surveiller la réaction d'Apple.



Qui a remarqué l'apparition d'anciennes applications sur son iPhone ou iPad parmi vous ? D'autres bugs à signaler depuis l'installation d'iOS 18.4 qui apporte notamment Apple Intelligence en français ?