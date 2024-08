Le Vision Pro apparaît dans la base de données réglementaire chinoise

L'Apple Vision Pro a fait son apparition dans la base de données des produits réglementés en Chine alors qu’il se murmure que la société de Tim Cook se prépare à lancer le casque dans d'autres pays prochainement.



Le Vision Pro (A2117) et son pack batterie (A2697) figurent tous deux dans la base de données, ce qui indique qu'un lancement en Chine pourrait être imminent. D’autres pays sont probablement concernés, dont la France.

Lancement en dehors des USA

Cette semaine, Bloomberg a rapporté qu'Apple prévoyait de lancer le Vision Pro dans plusieurs autres pays après la Worldwide Developers Conference 2024, mais l'analyste d'Apple Ming-Chi Kuo avait affirmé en février que les ventes du Vision Pro s'étendraient à d'autres pays avant la WWDC plutôt qu'après.

Nous avions déjà trouvé des preuves dans le code que le Vision Pro s'étendrait prochainement à la France, à l'Australie, au Canada, à la Chine, à l'Allemagne, au Japon, à Singapour, à la Corée du Sud et au Royaume-Uni. Il semble que cette information soit correcte, car des employés en Apple Store de ces pays ont récemment visité le siège d'Apple à Cupertino pour une formation sur le Vision Pro.



Lorsque le Vision Pro a été lancé aux États-Unis début février, Apple avait annoncé qu'il apporterait l'appareil dans d'autres pays "plus tard cette année", mais la société n'avait pas fourni de liste de pays, de calendrier ou de prix. Selon nos informations, le casque de réalité mixte sera vendu plus de 4 000 € en France. Vous pouvez donc commencer à économiser et à consulter notre test du Vision Pro pour savoir s’il est vraiment utile pour vous.