Les nouveaux iPad Air 6 et iPad Pro 2024 repérés dans la base de données indienne

Vous n'êtes pas sans savoir que nouveaux modèles d'iPad sont prévus pour très bientôt. Alors que nous connaissons quasiment tout des iPad Air 6 et iPad Pro M3 à venir, les deux tablettes sont apparues dans les dépôts réglementaires indiens.

Un dépôt officiel d'Apple

Les nouvelles entrées, repérées par nos amis de 91Mobiles, sont apparues dans la base de données du Bureau of Indian Standards (BIS) avec les numéros de modèle A2836 et A2837. Ces numéros ne correspondent à aucun appareil Apple existant, et il y a donc fort à parier qu'il s'agit des iPad Air et iPad Pro 2024.



: la BIS répertorie deux autres modèles A2898 et A2899, probablement les variantes 5G.



Un temps annoncés pour mars, les deux iPad ont été repoussés à avril, puis récemment à mai. Apple a certainement voulu préparer assez de stocks, notamment pour le nouveau "Pro".

L'iPad Pro sera la star

L'iPad Pro 2024 devrait être une refonte majeure avec plusieurs arguments massues qui sont à même de faire exploser les ventes. En premier lieu, on trouve l'écran OLED, une première sur un iPad. Ensuite, la puce M3, encore plus puissante grâce à sa gravure en 3 nm permettant des performances incroyables pour les jeux et la création. Et très certainement un nouveau design, l'actuel datant de 2018. Sans oublier des évolutions plus mineures comme la recharge sans fil, le WiFi 7 ou encore un appareil photo amélioré.



De son côté, l'iPad Air 6 n'aurait qu'une puce M2 comme grande nouveauté, ainsi qu'une déclinaison en 12,9 pouces.



En plus des nouveaux iPads, Apple devrait également lancer un Magic Keyboard et un Apple Pencil 3.



En tout cas, ce dépôt officiel indique que la sortie est proche. D'après les informations de Bloomberg, Apple ne fera pas de conférence pour annoncer ses iPad 2024, mais publiera un simple communiqué.