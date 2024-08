L'iPad robotisé de table d'Apple repéré chez Foxconn

Le robot de table d'Apple, dont on parle beaucoup ces dernières semaines, a été identifié pour la première fois dans sa chaîne d'approvisionnement, selon un rapport du United Daily News de Taïwan. Il s'agit d'une sorte de concurrent à l'Echo Show d'Amazon ou le Portal de Meta.

Un robot à base d'iPad

Apple aurait choisi Hongzhun, une filiale de son partenaire de fabrication de longue date Foxconn, pour jouer un rôle central dans le développement de ce futur appareil hybride. Hongzhun sera responsable de la création des principaux composants mécaniques et des boîtiers du robot. Lorsque le produit entrera en production de masse, l'entreprise augmentera également la production de ces pièces.

Lors de sa dernière assemblée générale, Hongzhun a révélé son intention d'investir dans des technologies émergentes telles que la robotique et l'IA, marquant ainsi un changement par rapport à son activité traditionnelle de production de boîtiers pour ordinateurs portables et consoles de jeux. Hongzhun possède notamment une expérience préalable dans l'assemblage du robot « FoxBot » de Foxconn. Ce dernier aide depuis dix ans les ouvriers à accélérer la production.



Le projet de robot d'Apple, dont le nom de code serait J595, est décrit par Bloomberg comme un appareil de bureau doté d'un écran de type iPad intégré à un bras piloté. Il est destiné à servir de plaque tournante dans l'écosystème domestique intelligent d'Apple, en se connectant de manière transparente à d'autres produits et services Apple tels que Siri, et devrait fonctionner avec une variante de l'iPadOS. Nul doute que l'ensemble s'appuiera sur le récent DockKit, apparu avec iPadOS 17 pour transformer l'iPad (ou l'iPhone) en caméra de surveillance, notamment.



L'appareil pourrait être lancé dès 2026, à un prix prévu d'environ 1 000 dollars. D'après les retours que l'on a, le succès est loin d'être garanti.



Apple n'a pas réussi à s'imposer avec le gros HomePod vendu 329 €, on ne voit pas vraiment comment elle pourrait détrôner Google, Amazon et Meta sur ce secteur en ajoutant un écran. Surtout à un prix aussi élevé.