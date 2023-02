Le nouveau HomePod 2023 est disponible à la vente

Le nouveau "gros" HomePod de deuxième génération d'Apple est désormais disponible à la vente, plus de deux semaines après sa présentation par communiqué de presse, et quelques jours après les premiers avis et tests.



Sans surprise, le HomePod 2 est toujours une excellente enceinte, mais est mieux dotée pour la domotique.

Les qualités du HomePod 2

Le HomePod original était sorti en 2018, avant d’être abandonné en 2021 par Apple qui privilégiait alors le HomePod mini. Mais avec le nouveau HomePod, la firme allie les deux appareils avec un modèle de grande taille, puissant et désormais capable de piloter la maison connectée.

Ainsi, un capteur de température et d’humidité est arrivé, tout comme une puce S7 améliorée et un Siri bien plus véloce. Autrement, on trouve un nouveau panneau tactile en haut, plus large, ainsi qu’un câble enfin amovible. Ajoutez à cela un nouveau coloris minuit et vous avez un HomePod 2 plus performant.



Résumé des points importants :

Les + : Les - : Excellente qualité sonore similaire à celle de l'original

Capteurs de température et d'humidité utiles

Siri répond rapidement

Intégration profonde avec l'écosystème Apple Plus chère que les autres enceintes intelligentes

Pas de fonctionnalités supplémentaires de domotique par rapport au HomePod Mini.

Pour une expérience optimale, il faut en avoir deux



Et voilà, vous savez tout sur le nouveau HomePod 2 qui arrive ce vendredi en magasins et chez les clients qui l'ont précommandé.

Acheter le HomePod 2023

Vous pouvez commander le HomePod 2 à 349 euros chez Apple ou chez les revendeurs comme la Fnac ou Darty.

