À venir en 2023 chez Apple : casque VR, MacBook Air 15, Mac Pro et HomePod 2

Comme chaque semaine, Gurman donne ses infos sur le futur des produits Apple. Cette fois-ci, de nombreuses nouveautés sont évoquées avec 3 Mac, un iPad, un HomePod et le casque de réalité virtuelle. Des objets attendus pour l'année prochaine, soit en 2023.

MacBook Air 15 pouces, Mac Pro et iMac M3

En plus d'avoir annoncé l'absence de Keynote pour la présentation des Mac et iPad M2, Mark Gurman nous donne sa prédiction sur ce qu'il attend d'Apple en 2023. Au menu, on retrouve un MacBook Air 15 pouces, un Mac Pro et un potentiel iMac M3. Il évoque également un HomePod 2 et la tant attendue révélation du casque de réalité virtuelle.



Côté Mac, Gurman estime qu'un MacBook Air 15 pouces serait dans les tuyaux et que le modèle actuel de 13.3 pouces serait légèrement agrandi pour grimper jusqu'à 14 pouces. Pour l'iMac, il pense qu'Apple pourrait sauter l'étape du M2 et passer directement à la puce M3, même si ce n'est pas encore très clair. En ce qui concerne le Mac Pro, aucune nouvelle information si ce n'est le rappel des propos d'Apple qui avait affirmé en début d'année travailler sur le sujet.

HomePod 2

Le HomePod de deuxième génération devrait quant à lui apporter une simple mise à niveau de la qualité audio. Le design extérieur serait quasiment identique au modèle initial et il embarquerait la puce S8 présente dans l'Apple Watch. Pour rappel, le HomePod mini est équipé d'une puce S5.

Casque AR/VR

Les années passent et on attend toujours l'annonce d'Apple à ce sujet. Guman est optimiste pour 2023 et suggère que c'est enfin la bonne année, celle choisie par la firme pour lancer son casque de réalité virtuelle-augmentée, appellé Apple Glasses par les rumeurs de longue date.



Ce casque de réalité mixte, à un prix démentiel, serait équipé de deux écrans micro OLED 4K, d'un troisième panneau AMOLED pour la vision d'ensemble basse résolution, d'un processeur mobile puissant et d'un GPU intégré.



Espérons que 2023 soit enfin la bonne année pour cet objet qui n'en fini plus de se faire désirer par les fans de la marque.

iPad Pro 14 pouces

Enfin, l'analyste voit Apple tenter le coup sur un iPad Pro encore plus grand ! Un modèle de 14 pouces qui serait donc plus massif que l'iPad Pro 12.9 de 2021. Un iPad Ultra ?