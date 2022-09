Pas de keynote pour les Mac et iPad M2 mais un communiqué de presse

Apple pourrait décider de lancer ses derniers produits de 2022, qui comprennent une mise à jour de l'iPad Pro, du Mac mini et des MacBook Pros 14 et 16 pouces, par le biais d'un communiqué de presse plutôt que par un événement numérique, selon Mark Gurman de Bloomberg.

Pas d'Apple Event le mois prochain ?

Dans sa dernière lettre d'information "Power On", outre le futur iPhone 15 Ultra, notre confrère journaliste a déclaré qu'Apple est actuellement "susceptible de lancer ses 2022 produits restants par le biais de communiqués de presse, de mises à jour de son site web et de briefings avec des membres sélectionnés de la presse" plutôt que par un keynote pré-enregistré. Des rumeurs avaient laissé entendre qu'Apple prévoyait un deuxième évènement en octobre axé sur le Mac et l'iPad, mais ce n'est peut-être plus le cas. Pourtant, l'information avait été fournie par... Gurman.

Apple prévoit trois renouvellements de produits d'ici la fin l'année 2022 : un iPad Pro 11 et 12,9 pouces avec la puce M2, un Mac mini mis à jour avec la puce M2 et la puce "M2 Pro" encore annoncée, et des MacBook Pros 14 et 16 pouces mis à jour. Mais il y a aussi un Mac Pro qui doit arriver.



Apple a annoncé la puce M2 en juin pour le MacBook Air 2022 et le MacBook Pro 13 pouces plus tôt en juin lors de la WWDC 22. Hormis la nouvelle puce, les mises à jour du Mac et de l'iPad seront des mises à niveau relativement mineures, sans aucun changement de conception important. Apple a déjà publié des produits par communiqué de presse par le passé, comme l'iPad de base, les AirPods Max et les AirPods Pro en 2019.