Tim Cook portait des Nike Air Max 1 '86s "Made on iPad" lors du keynote "Let Loose"

Quand Tim Cook allie le geste à la parole.



Le PDG d'Apple n'a pas seulement vanté les capacités des nouveaux iPad, il a même porté des baskets personnalisées grâce à un iPad Pro M4. Il s'avère que la tenue de Cook pour l'événement « Let Loose » comprenait une paire spéciale de Nike Air Max 1 '86s, conçue pour l'occasion d'après Hypebeast.

Des Nike spéciales pour Tim Cook

Du logo "Swoosh" (la virgule) inspiré de l'Apple Pencil à la mention « Made on iPad » écrite à la main sur la languette, les Nike de Tim Cook ne sont pas passées inaperçues, les collectionneurs ayant tous inscrits ce modèle sur leur liste de souhait.



Seul problème, ce modèle n'est commercialisé, il a été fabriqué uniquement pour mettre en avant la nouvelle gamme d'iPad Pro M4 et d'iPad Air M2, et offerts au patron d'Apple. Le design a été réalisé sur un iPad Pro M4, avec un Apple Pencil Pro, mais la firme ne précise pas avec quelle application.

Sarah Kearns, de chez Hypebeast, explique le lien avec l'iPad :

En s'appuyant sur la longue histoire des collaborations d'Apple, Cook a porté des Nike Air Max 1 '86 conçues pour accompagner le dévoilement de l'iPad Pro remanié avec la puce M4 et le nouvel Apple Pencil Pro. [...]



Les coutures décoratives entourant le Swoosh et sur le talon ont fait un clin d'œil à l'Apple Pencil Pro, imitant les lignes d'un croquis. Le Swoosh apparaît également sur la languette des '86, ainsi que les mots manuscrits « Made on iPad ».

Visionnez à nouveau l'événement Apple du 7 mai, vous verrez ces baskets à plusieurs reprises :