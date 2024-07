Apple annonce le keynote "Let Loose" le 7 mai pour l'iPad

Surprise, malgré les dires de Mark Gurman de Bloomberg, Apple a annoncé qu'elle organisera un événement spécial le mardi 7 mai avec un flux en direct disponible sur Apple.com comme d'habitude. L'invitation à l'événement est intitulé "Let Loose", et est très probablement orienté vers l'iPad.

Un Apple Event pour l'iPad

Un nouvel Apple Pencil

L'illustration qui accompagne l'invitation à la conférence "Let Loose" indique clairement qu'un nouvel Apple Pencil est en route, montrant un stylet dessinant un logo Apple coloré. Selon différentes rumeurs, le nouvel Apple Pencil 3 pourrait intégrer la fonction "Localiser", ainsi que des embouts magnétiquement interchangeables qui simulent différents instruments d'écriture et de dessin.



De plus, des bouts de code trouvés dans iOS 17.5 suggèrent que le nouvel Apple Pencil prendra en charge une sorte de geste "Squeeze".

De nouveaux iPad Pro et iPad Air

Mais surtout, Apple devrait renouveler une partie de sa gamme d'iPad avec l'iPad Pro et l'iPad Air.



La star sera sans aucun doute le nouvel iPad Pro 2024. Doté de la puce M3, il sera surtout équipé d'une dalle OLED, pour la première fois. Pour marquer les esprits, Apple aurait prévu un nouveau design avec un boîtier plus fin, de bordures toujours plus étroites autour de l'écran, une option d'écran mat, une caméra frontale orientée en paysage, d'autres changements de design, le Wi-Fi 7 et peut-être la recharge sans fil MagSafe. Toujours en deux tailles, 11 et 13 pouces.



De son côté, l'iPad Air 6 s'offrira un tout petit bond en avant avec la puce M2, une caméra en paysage et une mise à niveau du WiFi (6E) et du Bluetooth (5.3). Ce sera surtout la variante 12,9 pouces qui devrait se démarquer. Ce sera, là aussi, une première.



Une rumeur de dernière minute évoque même la possibilité que le grand "Air" soit pourvu d'une dalle à rétro-éclairage miniLED.



Pour accompagner les deux tablettes, la firme de Cupertino aurait aussi prévu un nouveau Magic Keyboard pour l'iPad Pro avec un boîtier en aluminium, un pavé tactile plus grand et d'autres modifications de conception.



Les iPad mini 7 et iPad 11 seront probablement lancés plus tard dans l'année, au dernier trimestre.



: Tim Cook a partagé plusieurs logos créatifs d'Apple pour piquer notre curiosité !