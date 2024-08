Le keynote "Let Loose" d'Apple serait accompagné d'un événement à Londres

Début mai, nous aurons droit à la première conférence Apple de l'année, la première depuis le 31 octobre 2023. Appelée « Let Loose », elle sera accompagnée d'un événement à Londres, selon The Independent. Ce n'est pas une surprise, la firme veillant à ce que les journalistes du monde entier puissent essayer les derniers produits, sans se déplacer à chaque fois.

Des séances de rattrapage

Le rapport d'Andrew Griffin ne fournit pas de détails supplémentaires sur le déroulé de la séance londonienne, mais il y a fort à parier qu'il s'agira d'offrir un accès privilégié aux journalistes britanniques pour tester les nouveaux iPad Pro M3 et iPad Air M2, ainsi que les produits qu'Apple devrait annoncer le mois prochain. Apple organise souvent des séances similaires à New York, de l'autre côté des USA pour les médias de la côte Est, et a également organisé une séance d'information à Toronto, au Canada, pour les nouveaux modèles MacBook Air M3 le mois dernier.

Un évènement numérique probablement très court

L'événement « Let Loose » d'Apple débutera le mardi 7 mai à 16 heures, heure de Paris, un horaire inhabituel mais certainement fait pour que toute la planète puisse le suivre, de Cupertino au Japon.



Les nouveaux appareils et accessoires qui devraient être annoncés lors de cet événement comprennent deux nouveaux modèles d'iPad Pro 2024 avec la puce M3, écran OLED et design affiné, deux nouveaux modèles d'iPad Air avec la puce M2 et une taille inédite de 12,9 pouces, un nouvel Apple Pencil 3 et un Magic Keyboard redessiné pour les iPad. Sans oublier les potentielles surprises comme les AirPods 4 ou AirPods Max 2.



L'analyste Ming-Chi Kuo s'attend également à ce qu'Apple lance son casque Vision Pro dans d'autres pays avant sa conférence des développeurs WWDC 24, qui débute le 10 juin. Ce serait l'occasion de le faire, avant d'annoncer visionOS 2 à la WWDC, et le Royaume-Uni est l'un des neuf pays où le casque devrait être disponible, tout comme la France.



Pour confirmer, ou infirmer tout cela, un flux vidéo de l'événement sera disponible sur Apple.com et sur notre page keynote. Rendez-vous le 7 mai !